Parteiversammlung Die Mitte Oberdorf sucht mögliche Mitglieder für den Schul- und Gemeinderat Die Ortspartei spricht sich für die neue Wertstoffsammelstelle aus und blickt optimistisch in Richtung Wahljahr 2022.

Von links: Joseph Niederberger, Karin Kayser, Bernadette Christen und Adrian Scheuber. Bild: PD

Die CVP Oberdorf hat sich am Mittwoch, 3. November, zur Parteiversammlung getroffen: Dabei wurde das Budget 2022 der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde zur Annahme empfohlen. Über die Vorlagen wird an der Gemeindeversammlung vom 17. November abgestimmt.

Auch das Geschäft zur Arrondierung der Zone W3 und der Landwirtschaftszone an der Wilstrasse sei von den Mitgliedern einstimmig angenommen worden, heisst es in einer Mitteilung der Partei. Die Mitte Oberdorf unterstütze ausserdem die neue Wertstoffsammelstelle mit Werkdienst-Stützpunkt und fasse deshalb für die Urnenabstimmung vom 28. November einstimmig die Ja-Parole. Insbesondere begrüsse die Mitte Oberdorf die geplante Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes.

Die Partei sucht mögliche Gemeinderatsmitglieder

Anschliessend sind Parteimitglieder für Ämter in der Finanzkommission, dem Schul-, Gemeinde- und Regierungsrat nominiert worden. Im Oberdorfer Gemeinderat liegen drei Demissionen vor. Dies sei für die Ortspartei ein Grund, aktiv nach möglichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zu suchen. Gemeindevizepräsident Adrian Scheuber wurde ausserdem für zwei weitere Jahre im Amt nominiert.

Auch der bisherige Schulvizepräsident Beda Zurkirch sei für eine weitere Legislatur im Schulrat und neu als Schulpräsident nominiert worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Da Schulratsmitglied Irena Businger demissioniert habe, suche die Wahlkommission aber nach einer neuen Schulrätin oder einem neuen Schulrat.

Die Mitglieder der Finanzkommission Bernadette Christen und Beat Niederberger stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und wurden von den Anwesenden einstimmig unterstützt. Zuhanden der Nominationsversammlung der Kantonalpartei vom 10. Dezember wurde einstimmig die amtierende Justizdirektorin Karin Kayser nominiert.

Landrat Joseph Niederberger tritt nicht mehr an

Auch im Landrat kommt es zu Veränderungen: Nach zwölf Jahren im Amt trete Joseph Niederberger im Frühling 2022 nicht mehr an. «Nach drei Amtsperioden ist es nun an der Zeit, neuen Kräften Platz zu machen. Für mich neigt sich eine spannende Zeit mit vielen tollen Erfahrungen und Erlebnissen dem Ende entgegen», wird er in der Mitteilung zitiert. Niederberger präsidiert aktuell die Justizkommission und die Verwaltungskommission der Ausgleichskasse Nidwalden.

Trotzdem blickt die Mitte Oberdorf positiv in die Zukunft: Mit den Landrats- und Gemeindewahlen stehe eine intensive Zeit bevor und die Vorbereitungen dafür würden bereits auf Hochtouren laufen. So heisst es seitens des Parteipräsidenten Christof Gerig: «Wir sind sehr motiviert, die Wahlen im 2022 vorzubereiten und unsere Sitze zu verteidigen und auszubauen.» (mah)