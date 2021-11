Parteiversammlung Mitte Ennetmoos tritt mit Dreierkandidatur an Die Ortspartei nominiert drei Mitglieder des Gemeinderates für die Landratswahlen.

An der Parteiversammlung am Martinitag genehmigten die Mitglieder der Mitte Ennetmoos die neuen Statuten, die sich vor allem durch den Namenswechsel ergaben und in der die Personalkommission gestrichen wurde. Im Vorstand wurden Valérie Progin und Wendelin Waser bestätigt sowie Peter Liem neu gewählt. Valérie Progin wurde mit viel Applaus als Präsidentin bestätigt.

Die Mitte Ennetmoos tritt mit drei Kandidaten für die Landratswahlen 2022 an. Von links Marcel Penn, Regina Durrer-Knobel und Roland Kaiser. Alle sind Mitglieder des Gemeinderates Ennetmoos. Bild: PD

Die Versammlung nominierte drei Kandidaten für die kommenden Landratswahlen. Es sind dies: Regina Durrer-Knobel, Marcel Penn und Roland Kaiser. Alle drei gehören den Gemeinderat Ennetmoos an.

Schliesslich wurde Willy von Holzen verabschiedet Er gehörte während 23 Jahren der Personalkommission an. Willy von Holzen war als Wahlkampfleiter mit viel Enthusiasmus und Herzblut für die Partei erfolgreich tätig und durfte Dank, Anerkennung und ein sportliches Geschenk entgegennehmen.