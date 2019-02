Passagiere der Zentralbahn müssen während vier Wochen auf Ersatzbusse ausweichen Die Zentralbahn realisiert vom 18. März bis 14. April eine Reihe von Projekten zwischen Luzern und Hergiswil. In dieser Zeit verkehren auf der Strecke Ersatzbusse.

Zentralbahn-Züge im Bahnhof Luzern. (Bild: Matthias Piazza, Luzern, 27. Juni 2018)

(pd/mu) Die Zentralbahn investiert im Raum Luzern Süd in die Erneuerung der Bahnhöfe und Haltestellen sowie in den Doppelspurausbau zwischen Hergiswil Schlüssel und Hergiswil Matt. Dadurch sollen der Komfort, die Kapazitäten und die Zuverlässigkeit erhöht werden. Für diese Arbeiten wird laut einer Medienmitteilung die Strecke Luzern–Alpnachstad vom 18. März bis 14. April komplett gesperrt. Es verkehren Bahnersatzbusse.



Ersatz des Luzern–Interlaken Express zwischen Luzern und Alpnachstad

Von Luzern nach Alpnachstad und umgekehrt verkehren stündlich Bahnersatzbusse mit Anschluss in Alpnachstad an den Luzern–Interlaken Express.

Ersatz des Luzern–Engelberg Express zwischen Luzern und Stans

Von Luzern nach Stans und umgekehrt verkehren stündlich Bahnersatzbusse mit Anschluss in Stans an den Luzern–Engelberg Express.

Ersatz der S4 und S5 zwischen Luzern–Hergiswil–Alpnachstad

Zwischen Luzern und Hergiswil verkehren Shuttlebusse im 15-Minutentakt mit Anschluss alle 30 Minuten an die S4 Richtung Stans–Wolfenschiessen.

Zwischen Luzern und Alpnachstad verkehren Shuttlebusse im 30-Minutentakt mit Anschluss an die S5 Richtung Sarnen–Giswil.

Zwischen Stansstad und Alpnachstad verkehrt alle 30 Minuten ein Bahnersatzbus für den Anschluss von der S4 an die S5 und umgekehrt.

Die Zentralbahn empfiehlt, für die Fahrten mehr Zeit einzurechnen. Die Bahnersatzbusse halten in Luzern, Kriens Mattenhof und in Horw an geänderten Halteorten. Diese sind vor Ort beschildert. Aus Platzgründen können keine Fahrräder in den Bahnersatzbussen transportiert werden.