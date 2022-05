Passbüro Kanton Nidwalden Ist für die Sommerferien ein neuer Ausweis fällig? Wer für Reisen in den Sommerferien einen neuen Pass oder eine neue Identitätskarte benötigt, ist gut beraten, bereits heute einen Termin zu vereinbaren. Die Warteliste im Passbüro ist seit einigen Monaten lang.

Für die kommenden Sommer- und Herbstferien sind gültige Ausweise nötig. Beim Passbüro gibt es Wartezeiten, deshalb lohnt es, sich rechtzeitig darum zu kümmern. Symbolbild: Raphael Rohner

Aufgrund der Coronapandemie herrschte 2020 und bis Frühsommer 2021 nicht nur in den meisten Reisebüros, sondern auch im Passbüro des Kantons Nidwalden mehrheitlich Flaute. Doch seit Mitte des vergangenen Jahres hat die Ausgangslage um 180 Grad gedreht. Die Wartezeit für einen Termin für die Ausstellung eines neuen Passes oder einer neuen Identitätskarte (ID) beträgt momentan rund sechs Wochen. Die lange Frist sei auf mehrere Gründe zurückzuführen, die zeitlich nah aufeinander eintraten, wie die Staatskanzlei des Kantons Nidwalden in einer Mitteilung schreibt. Einerseits werde die zurückgewonnene Reisefreiheit mit dem Einsatz des Covid-Zertifikats und der verbesserten epidemiologischen Lage rege genutzt, viele bemerkten jedoch erst kurzfristig, dass die Geltungsdauer ihres Reisepasses oder der ID abgelaufen ist.

Lieferung von Passmaschine verzögert

Im Passbüro sind zum Ausstellen der Pässe Schichten über Mittag eingeführt worden. «Die Passmaschine läuft derzeit ununterbrochen vom Morgen bis Arbeitsschluss. Das Personal ist pausenlos dran, Ausweise zu erstellen», fügt Kayser-Frutschi an. Erschwerend komme hinzu, dass sich die Lieferung neuer Passmaschinen verzögere. Aktuell sei davon auszugehen, dass die neuen Geräte Ende Oktober in Betrieb genommen werden könnten. Ab dann werde der Kanton Nidwalden über zwei Passmaschinen verfügen. Bis dahin wird Reisewilligen empfohlen, jetzt das Auslaufdatum ihrer Reisepapiere zu prüfen und rechtzeitig einen Termin im Passbüro zu vereinbaren. Auch wer in den Herbstferien verreisen will, sei gut beraten, rechtzeitig einen Antrag für einen neuen Pass oder eine neue ID einzureichen. Dabei soll aber möglichst ein Termin zwischen Sommer- und Herbstferien gewählt werden, um den «Stau» vor den Sommerferien nicht zusätzlich zu verstärken.

Erhöhtes Frustpotenzial für Reisende geht auch vom Covid-Zertifikat aus. Gegenwärtig kennen zahlreiche Reisedestinationen noch Einreisebestimmungen, bei welchen ein gültiges Covid-Zertifikat vorgewiesen werden muss. Es lohne sich, sich rechtzeitig und regelmässig über die Einreisebestimmungen des Ziellandes zu erkundigen und die Geltungsdauer des eigenen Covid-Zertifikates zu überprüfen, sagt dazu Karen Dörr, Vorsteherin des kantonalen Gesundheitsamtes. Je nachdem sei eine frühzeitige Buchung für einen weiteren Impftermin oder einen Covid-19-Test unmittelbar vor der Abreise angezeigt.

Ein Antrag für einen neuen Pass oder eine neue Identitätskarte kann online über www.nw.ch/pass oder während der Öffnungszeiten unter Tel. 041 618 44 70 gestellt werden. Informationen zum Impf- und Testangebot im Kanton Nidwalden sind unter www.nw.ch/coronavirus abrufbar.