Personalwechsel In Nidwalden übernimmt ein neuer Denkmalpfleger Sebastian Geisseler folgt im Dezember auf den bisherigen Denkmalpfleger Gerold Kunz.

Der neue Nidwaldner Denkmalpfleger, Sebastian Geisseler. Bild: PD

Die Bildungsdirektion Nidwalden hat Sebastian Geisseler zum neuen Nidwaldner Denkmalpfleger ernannt. In dieser Funktion wird der 38-Jährige die kantonale Fachstelle für Denkmalpflege leiten, welche dem Amt für Kultur angegliedert ist. Dies teilt das Amt für Kultur mit. Geisseler löst somit Gerold Kunz ab, der nach 14 Jahren im Amt eine neue berufliche Herausforderung annimmt.

Nachfolger Sebastian Geisseler studierte Geschichte und Archäologie an der Universität Bern, an welcher er 2017 promovierte. Er bildete sich im Bereich der Denkmalpflege weiter und bringt Erfahrungen mit im Ortsbildschutz und in den Verwaltungsabläufen. Die Denkmalpflege Nidwalden ist ihm bereits vertraut, vertrat er doch vor einigen Jahren seinen Vorgänger während eines Urlaubs. Geisseler wohnt in Luzern und arbeitet aktuell beim Bundesamt für Kultur. «Wir sind überzeugt, in Sebastian Geisseler eine kompetente und engagierte Person für die Denkmalpflege in Nidwalden gefunden zu haben», lässt sich Stefan Zollinger, Vorsteher des Amtes für Kultur, zitieren. (sok)