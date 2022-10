Pflegeberufe Spitex Nidwalden lädt Wieder- und Quereinsteigerinnen zu Infotag ein Dem Gesundheitswesen mangelt es an ausgebildeten Fachkräften. Deshalb informiert die Spitex Nidwalden am Samstag, 19. November, über die Möglichkeiten eines Wiedereinstiegs für ausgebildete Fachfrauen Gesundheit.

Die Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten bei der Spitex Nidwalden sind vielfältig. Bild: PD

Dass es dem Gesundheitswesen an ausgebildeten Fachkräften mangelt, ist nicht erst seit der Coronapandemie bekannt. Das bekommt auch die Spitex Nidwalden zu spüren, wie sie in einer Mitteilung schreibt. «Bis anhin konnten wir uns glücklich schätzen, offene oder neu geschaffene Stellen mit Fachpersonen aus der Region zu besetzen. Doch darauf können wir uns künftig nicht mehr verlassen», wird Esther Christen, Bereichsleitung Pflege, in der Mitteilung zitiert.

Auch die Spitex Nidwalden sei zunehmend gefordert, damit sie jetzt und in Zukunft auf genügend Fachkräfte zählen kann. «Personalmarketing ist zu einer Herkulesaufgabe geworden, bei der es auch kreative Ansätze und neue Lösungen braucht», wird Walter Wyrsch, Geschäftsführer der Spitex Nidwalden, zitiert.

Wiedereinsteigerinnen im Fokus

So habe die Spitex Nidwalden bereits im 2017 erstmals einen viertägigen Vorbereitungskurs für wiedereinsteigende diplomierte Pflegefachpersonen durchgeführt. Der Kurs wird jährlich durchgeführt und ist für Teilnehmende kostenlos. Esther Christen, Bereichsleitung Pflege der Spitex Nidwalden, sehe grosses Potenzial bei den Wiedereinsteigerinnen:

«Sie haben Erfahrung, sind motiviert, sozialkompetent, belastbar und zeitlich flexibel. Eigenschaften, die wir zu schätzen wissen.»

Daher gibt es nun auch ein ähnliches Angebot für ausgebildete Fachfrauen Gesundheit (FaGe) EFZ. Am Samstag, 19. November, informiert die Spitex Nidwalden über die Möglichkeiten eines Wiedereinstiegs. Die Infoveranstaltung findet von 9.00 bis 12.30 Uhr bei der Spitex Nidwalden in Stans statt und richtet sich an Pflegefachpersonen, die nach mindestens dreijähriger Auszeit wieder in den Beruf zurückkehren möchten – auch in einem kleineren Pensum. Anmeldeschluss ist Freitag, 11. November.

Ausbildungsplätze auch für Quereinsteigende

Als weitere Massnahme hat die Spitex Nidwalden in den vergangenen Jahren ihre Ausbildungsplätze stark aufgestockt. Diese Lehrstellen zu besetzen, ist jedoch ebenfalls eine Herausforderung, da die Anzahl der FaGE-Lernenden stagniere. Die Möglichkeit, das Fähigkeitszeugnis FaGe auf dem zweiten Bildungsweg und als Quereinsteigende zu erlangen, treffe den Nerv der Zeit. Auch die Spitex Nidwalden bildet Lernende aus, die bereits etwas älter sind.

Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober, informiert die Spitex Nidwalden über die Aus- und Weiterbildung sowie die Arbeitsmöglichkeiten in der ambulanten Pflege im Länderpark Stans. Auszubildende und erfahrene Fachpersonen geben an diesen beiden Tagen Auskunft über ihre Tätigkeit und die Einstiegsmöglichkeiten. (pd/eca)