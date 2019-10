Polizei sucht nach Kollision in Stans Zeugen Ein unfallbeteiligter Lenker entfernte sich unerkannt.

(mst) Am Donnerstag hat sich auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern um 16.50 Uhr ein Unfall ereignet. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden ist beträchtlich. Ein Lenker fuhr mit seinem in Deutschland immatrikulierten Auto auf dem Überholstreifen. Kurz vor der Ausfahrt Stans Nord wurde er laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden von einem grauen VW Passat rechts überholt. Danach fuhr dieser zurück auf den Überholstreifen, wobei es zu einer Kollision kam. Die beteiligten Lenker verliessen die Autobahn bei der Ausfahrt Stans Nord. Der Lenker des VW fuhr jedoch davon, ohne sich um den Unfall gekümmert zu haben. Die Polizei bittet diesen Lenker sowie Zeugen, sich bei der Polizei (0416184466) zu melden. (mst)