Polizei sucht nach Unfall in Stans nach Zeugen Nach einer Kollision auf der Hauptstrasse in Stans hat am Dienstag ein Lenker einfach seine Fahrt fortgesetzt. Die Kantonspolizei Nidwalden bittet deshalb Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang.

Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstrasse in Stans. (Symbolbild: PD)

Am Dienstag hat sich um 12.30 Uhr in Stans eine Kollision zwischen zwei Personenwagen ereignet. Verletzt wurde niemand. Wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, habe der Lenker des Vortritt missachtenden, silbernen Autos pflichtwidrig gehandelt und seine Fahrt in Richtung Stansstad fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht deshalb unter Tel. 041 618 44 66 Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können.

Ereignet hat sich die Kollision auf der Stansstaderstrasse. Die Lenkerin eines schwarzen Wagens war auf Höhe des Getränkemarktes Lussi dorfeinwärts unterwegs, als ihr das andere, in die Strasse einbiegende Auto den Vortritt nahm. (om)