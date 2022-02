Population nimmt zu Schutz vor dem Wolf in Nidwalden wird verbessert Die Nidwaldner Regierung prüft den Schutz der Bevölkerung vor dem Wolf und leitet daraus allfällige Massnahmen ab. Dies ist das Ergebnis eines Postulats, hinter das sich auch die Regierung gestellt hat.

Ein Wolf im Tierpark Goldau. Bild: Romano Cuonz

Die Wolfspopulation steige rasant, der Wolf komme den Siedlungsgebieten immer näher. Es stelle sich die Frage, ob der Schutz für die Bevölkerung, insbesondere für Kinder in abgelegenen Gebieten, gewährleistet sei. Mit einem Postulat verlangten die Landräte Paul Odermatt (Mitte, Oberdorf) und Armin Odermatt (SVP, Oberdorf) deshalb, dass die Regierung prüfe, ob die Interessen der Berggebiete im Bereich Alp-, Landwirtschaft und Tourismus ausreichend berücksichtigt seien. Es sei wichtig, sich der Problematik anzunehmen und Pläne zu erarbeiten, wie man ihr begegne. Man müsse eine rote Linie definieren, erklärte Paul Odermatt am Mittwoch im Landrat.

Die Fraktionen Mitte, FDP und SVP sprachen sich klar für das Postulat aus. Leute, die den Wolf immer noch eher mit Geschichten wie Rotkäppchen in Verbindung bringen, wies Armin Odermatt (SVP, Oberdorf) darauf hin, dass «das wahre Leben kein Märchen ist». Thomas Wallimann (Grüne, Ennetmoos) fand hingegen im Namen der Grünen/SP Fraktion, dass hier eine übertriebene Angstsituation herauf beschworen werde, von Kindern, die auf dem Schulweg vom Wolf angegriffen würden. «Es wird ein Szenario gezeigt, als ob wir vor dem Weltuntergang stehen und der Wolf unser Leben zerstört.» Da die Kantone und auch der Bund diesbezüglich bereits an der Arbeit seien, würde man mit dem Postulat nur «Wasser in die Engelbergeraa tragen».

Frau Landammann Karin Kayser erklärte schliesslich, dass auch die Regierung dem Postulat zustimme. «Weil wir schon an der Arbeit sind, würden wir sowieso informieren. Wir wollen der Bevölkerung die Ängste nehmen, das Postulat gibt dem Ganzen noch mehr Gewicht», so die Justiz- und Sicherheitsdirektorin. Einzig von der linken Ratsseite gab es letztlich Gegenstimmen. Das Parlament überwies das Postulat mit 41 zu 13 Stimmen.