Porträt Mit der Berufswanderleiterin Lara Mandioni nah am Abgrund Lara Mandioni lebt in Emmetten und bietet Wanderungen zu verschiedenen Themen an. In ihrem Repertoire hat die professionelle Wanderleiterin unter anderem ein Training gegen Schwindel und Höhenangst.

Wer Höhenangst hat, kann bei Lara Mandionis Touren daran arbeiten, sie zu überwinden. Bild: PD

Die Aussicht vom Niederbauen-Chulm ist schlicht atemberaubend. Über 1000 Meter unter uns liegt verträumt das Seelisberger Seeli und nochmals 500 Meter tiefer grüsst der Vierwaldstättersee. Ein massiver Kantholzzaun trennt die Aussichtsplattform vom Abgrund. Lara Mandioni zeigt in die Tiefe: «Da unten in den Felsen tummeln sich manchmal Gämsen und Steinböcke. Die fühlen sich in diesem steilen Gelände richtig wohl, ganz im Gegensatz zu Menschen mit Schwindel und Höhenangst.» Dann fordert sie den Schreibenden zu einem simplen Selbsttest auf: «Stell dich einfach mal aufrecht hin und drehe den Kopf nach oben, bis du nur noch den blauen Himmel siehst. Was spürst du?»

Nach wenigen Sekunden beginnt der Körper tatsächlich leicht zu schwanken. Lara erklärt: «Sobald die Augen keine Referenzpunkte mehr haben, können Schwindelgefühle auftreten. Bei Menschen mit Höhenangst könnte das schon geschehen, wenn sie eine Brücke mit einem Gitterrost überqueren müssen.»

Kriechend dem Abgrund entgegen

«Die Gründe für Schwindel und Höhenangst sind vielfältig», weiss Lara und fügt an: «Für mich als Coach erfordert das eine Art Ursachenforschung oder Detektivarbeit. Wenn ich zusammen mit meinem Gast die Ursache erkenne, so haben wir meistens schon den Schlüssel zur Lösung gefunden.» Manche Menschen würden zum Beispiel unter Höhenangst leiden, weil sie zu wenig geerdet oder unter Stress sind. Nach einer Einstiegsphase lege man sich auf den Boden und krieche dann in die Nähe eines Abgrundes. Selbstverständlich bestimme immer der Gast, wie weit er sich wagen will und kann.

Nach einem solchen Kurstag gibt es Hausaufgaben. «Ich beauftrage meine Kundinnen und Kunden zu Hause in ihrer Umgebung ähnliche Übungen zu machen», so Mandioni.

«Mit einem gezielten und konstanten Training kann man in der Regel die Höhenangst überwinden und später eine Aussicht wie hier auf dem Neiderbauen-Chulm befreit geniessen.»

Eine Ausbildung, die den Horizont erweitert

Obwohl Lara Mandioni schon seit einigen Jahren geführte Wanderungen anbietet, hat sie sich entschieden, bei den Schweizer Wanderwegen die zweijährige Ausbildung zur professionellen Wanderleiterin zu absolvieren. Nach Abschluss dieser Ausbildung stellte sie sich auch gleich der mehrtägigen Eidgenössischen Fachprüfung, welche sie auf Anhieb bestand. «Die Wanderleiterausbildung öffnete mir Horizonte», beschreibt die Naturfreundin.

«Ich lernte viel über unsere Fauna und Flora und verstehe jetzt Zusammenhänge in der Natur besser.»

Bereichernd sei für sie auch die Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen gewesen, die ihre sehr unterschiedlichen persönlichen Kenntnisse und Kompetenzen in die Ausbildung einbrachten. «Wichtig ist für mich, dass ich jetzt den Eidgenössischen Fachausweis besitze und damit auch in Zukunft mit zahlenden Gästen in den Bergen unterwegs sein darf.»

Geburtshelferin und manchmal Totengräberin

Am liebsten sei sie mit Menschen unterwegs, die sie begleitet, einen Weg aus einer schwierigen Lebenssituation zu finden, hält die Wanderleiterin fest. «Manchmal habe ich dabei die Rolle einer Geburtshelferin, manchmal aber auch als Totengräberin.» Als Beispiel nennt die ehemalige Skirennfahrerin eine junge Sportlerin, die nach einer Verletzung ihren Traum vom Spitzensport beerdigen musste. «Der Verzicht auf die Spitzensportkarriere ist schwierig, aber fast noch schwieriger ist, die Leere auszuhalten, die nach dem Entscheid entsteht.»

Lara Mandioni ist überzeugt, dass die Natur eine heilende Wirkung auf den Menschen hat. «Wer auf dem Neiderbauen-Chulm die fantastische Aussicht geniesst, zweifelt keine Sekunde daran», so Mandioni. Doch man könne nicht nur aus einem grossartigen Landschaftskino Energie schöpfen, sondern auch aus kleinen, spontanen Begegnungen: Plötzlich ist sie da, die elegante, pechschwarze Bergdohle mit ihrem gelben Schnabel. Sie hüpft auf ihren schon fast frech-orangen Läufen auf dem Holzzaun hin und her und schaut mit wachen Augen erwartungsfroh. Bald öffnet die Dohle ihre Flügel und lässt sich vom Aufwind über den Abgrund wegtreiben. Höhenangst kennt dieses wunderbare Tier bestimmt nicht.