Porträts stehen im Nidwaldner Museum im Zentrum Zum zweiten Mal zeigt das Nidwaldner Museum ausgewählte Werke aus der Sammlung der Frey-Näpflin-Stiftung.

(pd/mu) Porträts sind allgegenwärtig. Jeden Tag ist man von Unmengen an Bildern von Personen umgeben. Seien es Selfies von Bekannten – hochgeladen und geteilt auf den Social-Media-Kanälen –, seien es Bilder von vertrauten oder unbekannten Gesichtern, die einem zum Beispiel auf Werbeplakaten anlächeln und das Interesse wecken wollen. Sie alle forderten einen auf, sie anzusehen und mit ihnen in einen Dialog zu treten, schreibt das Nidwaldner Museum in einer Mitteilung.

Jan Anthonisz van Ravesteyn (1572–1657), Porträt eines Edelmannes mit goldener Ehrenkette, um 1610 bis 1640. (Bild: Christian Hartmann/Frey-Näpflin-Stiftung/PD)

Porträts über verschiedene Epochen hinweg

In der zweiten Sammlungspräsentation der Frey-Näpflin-Stiftung steht das Porträt im Zentrum. So verschiedenartig, wie sich der Bestand der Privatsammlung zeigt, so breit und vielfältig sind die anzutreffenden Werke in der Ausstellung. Über verschiedene Epochen hinweg finden sich gleichberechtigt mit den «grossen Meistern» auch regionale oder nationale, weniger bekannte Namen.

Was erzählen diese Werke aus der Vergangenheit und wie lassen sie sich im Heute verorten? Die Begegnung mit den Besucherinnen und Besuchern lässt die Bilder sprechen und Geschichten erzählen, die vom Jetzt ausgehen: Einer Gegenwart, die von Gesichtern überflutet scheint.

Langjährige Partnerschaft mit dem Museum

Das Stifter-Ehepaar Ruth und Anton Frey-Näpflin hat während über 50 Jahren ein Konvolut von Gemälden, Skulpturen und kunstgewerblichen Objekten zu einer eigenständigen Privatsammlung zusammengetragen. Seit 2017 arbeiten die Frey-Näpflin-Stiftung und der Kanton Nidwalden im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft zusammen. Eine Auswahl des Bestands fand als Dauerleihgabe Eingang in die Sammlung des Nidwaldner Museums und wird seit 2018 in regelmässigen Abständen im neuen Frey-Näpflin-Raum – dem Kaminsaal im Winkelriedhaus – präsentiert.