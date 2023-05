Positiver Rückblick Über 20'000 Gäste: Stanser Musiktage ziehen erste Bilanz Eine Woche nach den Konzerten blicken die Organisatoren durchwegs positiv auf die Musiktage zurück.

40 Konzerte auf 14 Bühnen, rund 85 Prozent bei den Saalkonzerten: Die Organisatoren der Stanser Musiktage ziehen eine Woche nach dem letzten Konzert eine erste positive Bilanz. Mit über 80 Tonnen Material wurde der öffentliche Raum und Stans verändert, vermeldet der Verein in einer Mitteilung. «Fröhlich, friedlich und tanzend waberten über 20'000 Gäste durch das Festival und amüsierten sich bis in die frühen Morgenstunden.» Rund 530 Helferinnen und Helfer mit 4500 Arbeitsstunden standen im Einsatz.

Die Stanser Musiktage waren dieses Jahr gut besucht. Bild: Urs Flüeler (Stans, 19. 4. 2023)

Auf dem gesamten Areal habe es etwas zu entdecken gegeben: vom literarischen Input bis zur Kunstinstallation, von der Bierbar bis zum Absackerwhisky, vom kostenlosen Konzert auf dem Dorfplatz bis zur ausverkauften Show im Kollegisaal, vom Dancefloor in der Zivilschutzanlage bis zum Technobeat im Partywagen. Insgesamt waren acht Bars mit thematischen Schwerpunkten aufgestellt und fünf Floors im Nachtprogramm luden tanzfreudige ein. «Kunst, Führungen und Vernissagen überzogen Stans als Festivallandschaft», heisst es weiter. So hätten sich die unterschiedlichsten Menschen an den unterschiedlichsten Orten vermischt.

Keine nennenswerte Zwischenfälle

Trotz der Menschenmasse und dem ausgelassenen Feiern gab es keine nennenswerte Probleme oder Anrufe aus der Nachbarschaft. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung, der Musikerinnen und Musiker und der Medien seien durchweg positiv und stimmen den Verein Stanser Musiktage zuversichtlich, die vorgenommene Konzeptänderungen beizubehalten.

Die Resonanz beim Publikum sei erfreulich gewesen und der positive Trend von 2022 konnte weiter ausgebaut werden. Das Publikum zeigte sich bei den Konzerten begeistert und auch das mediale Echo war gross. «Auch bei den kostenlosen Konzerten zeigten sich die Stanser Musiktage von ihrer besten Seite und die Bands auf Dorfplatz und Länzgibühne spielten jeweils vor vollem Haus.»

Insbesondere durch diverse Projekte hätten die Stanser Musiktage teilweise grosse Aufmerksamkeit erweckt. Die Organisatoren denken da beispielsweise an die Vernissage und Klanginstallation vom Echo vom Eierstock, den inklusiven Fokus auf Menschen mit Sehbehinderungen durch die Audiodeskription, Susana Bacas Konzert oder den Partyzug «118 Minuten on track». Die Risikobereitschaft und Innovationskraft der Stanser Musiktage sei geschätzt worden.

Auch kleinere Projekte, wie das Klimavelo auf dem Dorfplatz, oder die Kunstinstallation von Anita Zumbühl fanden positive Resonanz. Es sei Anspruch der Stanser Musiktage, mit spannenden Projekten die Festivallandschaft zu bereichern und innovativen Ideen Raum zu geben. «Dies ist in der Ausgabe 2023 sicherlich geglückt», wird bilanziert.

Rechnung wird positiv abschliessen

Der genaue finanzielle Abschluss liegt noch nicht vor. Aber bereits jetzt ist klar, dass die Stanser Musiktage positiv abschliessen werden und frühzeitig mit der Planung von 2024 beginnen können. Da das Team weitgehend bestehen bleibt, kann auf dem Knowhow des Teams und dem Konzept von 2023 aufgebaut werden. Die 28. Ausgabe findet vom 10. bis 14. April 2024 und somit erneut nach Ostern statt. (fpf)