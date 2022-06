Nidwalden Regierung hält an Praxis für Realersatz von Boden fest Das bäuerliche Bodenrecht sei sehr restriktiv beim Landerwerb, schreibt der Nidwaldner Regierungsrat in der Antwort auf einen Vorstoss aus dem Landrat.

Das bäuerliche Bodenrecht lässt Landerwerb als Realersatz nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen zu. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

In einem Postulat vom Januar 2022 fordern Landrat Armin Odermatt (SVP, Oberdorf) und Mitunterzeichnende den Regierungsrat dazu auf, die Möglichkeiten zum Erwerb von Realersatz von Kulturland zu prüfen. Gemäss Postulanten ist der Kanton bei grösseren Bauvorhaben regelmässig mit Einwendungen konfrontiert, weil Grundeigentümer den Wunsch äussern, Realersatz zu erhalten für Flächen, die für das Vorhaben benötigt werden.

Mit dem Vorstoss solle laut einer Mitteilung des Regierungsrats der Weg geschaffen werden, dass der Kanton bereits vorsorglich ohne konkretes Projekt Kulturland erwerben kann, um dieses hernach Eigentümern anzubieten, welche für ein kantonales Bauprojekt Landwirtschaftsland zur Verfügung stellen müssen. Derzeit fehle die Legitimation dafür.

Landerwerb als Realersatz wird im Einzelfall geprüft

Der Regierungsrat betont in seiner Antwort auf den Vorstoss, dass ihm bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand eine gute und einvernehmliche Lösung mit den Eigentümern – Korporationen oder Private – ein wichtiges Anliegen sei. Bereits heute prüfe er im Einzelfall den Landerwerb als Realersatz. Das bäuerliche Bodenrecht lasse dies jedoch nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen und in einem eng abgesteckten Rahmen zu. Die Beschaffung strategischer Landreserven für spätere Vorhaben sei aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben gar nicht möglich. Zudem kann Realersatz in der Regel nur einem Selbstbewirtschafter angeboten werden. Demzufolge sei an der aktuellen Praxis des Kantons hinsichtlich Realersatz festzuhalten. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat daher, das Postulat abzulehnen.

«Wir nehmen die ablehnende Haltung der Regierung so zur Kenntnis», sagt Armin Odermatt auf Anfrage. Es sei eine Gratwanderung zwischen dem bäuerlichen Bodenrecht und dem öffentlichen Interesse. Fakt sei, dass gerade bei Infrastrukturprojekten der öffentlichen Hand oft die Möglichkeit fehle, Realersatz anzubieten. «Diese Fragen müssten wohl auf Bundesebene angepackt werden», hält Odermatt weiter fest.