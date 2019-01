Präsident der Jungen CVP Nidwalden tritt zurück Am Neujahrsapéro der Jungen CVP Nidwalden hat Präsident Mario Röthlisberger seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Junge CVP nimmt diesen Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis.

Mario Röthlisberger. (Bild PD)

Die Arbeit mache ihm nach wie vor grosse Freude. «Trotzdem ist es an der Zeit, das Steuer in neue Hände zu geben. Daher habe ich mich entschlossen, als Präsident und Vorstandsmitglied der Jungen CVP Nidwalden auf die nächste Generalversammlung im April zurückzutreten», sagte Mario Röthlisberger laut einer Medienmitteilung der Partei am Freitagabend in Buochs. Er möchte neuen Leuten eine Chance geben, Verantwortung zu übernehmen und ihre Ideen in Taten umzuwandeln.

Gemeinsam mit einigen Kollegen hat Röthlisberger im August 2012 die Junge CVP Nidwalden in Anwesenheit von Doris Leuthard gegründet. «Er hat es geschafft, die Jungpartei nach oben zu bringen und sich gemeinsam mit seinen Kollegen für die Nidwaldner Jugend einzusetzen,» wird Vizepräsident Kevin Indelicato zitiert. «Es ist schade, dass er unser Schiff nun verlässt». Die Junge CVP Nidwalden sei gut aufgestellt und ein Wechsel des Präsidiums bringe auch Chancen und neue Ideen.

Es sei kein Rücktritt von der Politik, betonte Mario Röthlisberger. Er arbeite weiterhin im Vorstand der CVP Nidwalden sowie in der Schul- und Jugendkommission in Ennetbürgen mit. Sein Ziel sei es nach wie vor, sich für den Kanton Nidwalden einzusetzen, in welcher Funktion auch immer, denn es brauche die Stimme der jungen Generation in den politischen Ämtern.» (pd/mu)