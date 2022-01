Premiere Krimi in der Psychiatrie: Theater Stans holt Mattos Welt nach Nidwalden Nach einem Jahr Spielpause gelangt das Stück «Matto regiert» nach Friedrich Glauser endlich zur Aufführung. Trotz viel Düsterem dürfen die Zuschauenden dabei auch lachen.

Es war ein Bibbern bis fast zuletzt. Macht Omikron dem Theater Stans auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung? Othmar Kayser, dem Präsidenten der Theatergesellschaft Stans, stand die Erleichterung auf die Stirn geschrieben. Eigentlich hatte das Theater Stans das Stück «Matto regiert» bereits 2021 aufführen wollen, im Jubiläumsjahr des 1896 geborenen Schweizer Schriftstellers Friedrich Glauser. Wegen Corona kam es nun erst vergangenen Samstag dazu.

Wachtmeister Studer (Yves Bielmann) hat einen Albtraum. Bild: PD

Das Stück führt die Zuschauenden an einen gruseligen Ort: in eine Heilanstalt der Dreissigerjahre. «Willkommen in Mattos Reich! Besuchen Sie das Unbewusste, treten Sie ein!», skandieren die Protagonisten im Sprechchor. Matto ist italienisch und bedeutet «verrückt». Wachtmeister Studer (Yves Bielmann) soll in der psychiatrischen Klinik Randlingen einen Kriminalfall aufklären. Direktor Borschtli (Thomas Ittmann) ist verschwunden, der Insasse Pieterlen (Hannes Büeler) entflohen. Schon bald wird die Leiche des Direktors aufgefunden.

Leiden unter dem autoritären Vater

Dr. Laduner (Beat Barmettler) und seine Frau (Pia Schmid) führen den Wachtmeister in die befremdliche Welt von psychisch Kranken und menschenverachtenden Heilmethoden ein. Sie spiegelt den autobiografischen Hintergrund Glausers wider, der all dies am eigenen Leib erfuhr. Auch er litt wie der Insasse Herbert Caplaun (Daniel Scherer) unter einem autoritären Vater, der ihn schliesslich entmündigen und zur Verwahrung wegsperren liess.

Dr. Laduner (Beat Barmettler) als Halbgott in Weiss. Bild: PD

Hat der vermisste Kindsmörder Pieterlen den Direktor auf dem Gewissen? Oder ist es Herbert Caplaun, dessen Vater, Oberst Caplaun (Urban Riechsteiner) mit dem Direktor einig war, den Sohn in der Heilanstalt festzuhalten? Wie gross ist das Interesse von Dr. Laduner, den rückständigen Chef loszuwerden, um ungestört fragwürdige Heilmethoden anwenden zu können?

Krimi in Sherlock-Holmes-Manier

Regisseurin Bettina Dieterle, die im Theater Stans bereits zwei Stücke erfolgreich inszeniert hat (2017 «Cyrano de Bergerac» und 2019 «Little Shop of Horrors»), greift den facettenreichen, düsteren Stoff als unterhaltsames Kriminalstück auf. Und keine Angst: Es darf und soll gelacht werden, das Stück enthält durchaus komödiantische Elemente. Gemeinsam mit Brigitta Javurek verfasste Bettina Dieterle die Bühnenfassung auf Mundart und verzichtete auf zahlreiche Szenen aus dem Roman, lässt den Autor quasi selbst im Stück mitspielen und verleiht ihm eine Stimme.

Wachtmeister Studer (Yves Bielmann) findet die Leiche des Direktors (Thomas Ittmann). Bild: PD

In 27 Szenen löst Wachtmeister Studer in klassischer Sherlock-Holmes-Manier seinen Fall. Die eingespielten Versatzstücke aus flotter, facettenreicher und schräger Balkanmusik bringen Dynamik ins Stück. Studer wird konfrontiert mit den Hintergründen menschlicher Schicksale und deren Abgründen. Am Schluss geht es nicht nur um den Mord, sondern auch um die Allmacht der Anstaltsärzte.

Türen zur dunklen Welt des Unterbewussten

Im Kopf des Zuschauers bleiben vor allem drei bildhafte Szenen zurück. Das bizarr ausgelassene Anstalts-Fest am Anfang: Schemenhaft lassen sich hinter einem Vorhang aus durchsichtiger Plastikfolie tanzende Gestalten erkennen, bei denen nicht immer klar ist, wer Insasse, Pfleger oder Arzt ist. Oder die Szene des despotischen Oberst Caplaun, der mit seinem mächtigen Körper nur mit dem Rücken zum Publikum agiert: Er schreit die sonst selbstsicheren Figuren in militärischem Tonfall an. Eindrücklich umgesetzt ist auch der Albtraum Studers vom tödlichen Sturz des Direktors.

Oberst Caplaun (Urban Riechsteiner, Mitte) schreit Studer (Yves Bielmann, links) und Dr. Laduner (Beat Barmettler) zusammen. Bild: PD

Alle Spieler begeben sich ganz in ihre Rollen und spielen diese mit Akribie und starkem Ausdruck auf den Punkt. Das perspektivisch angelegte Bühnenbild von Dave Leuthold erzeugt eine traumhaft anmutende Szenerie. Sieben Türen und ein Fenster verschwinden im Schwarz und öffnen sich zur dunklen Welt des Unterbewussten. Der Raum kann alles sein. Die Folienvorhänge spielen mit der Vorstellung von innen und aussen. Bettina Dieterle liefert eine handwerklich solid gemachte Inszenierung.