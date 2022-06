Public Viewing in Buochs Infrarotkameras übertragen Fledermäuse live Die Fledermauskolonie im Dachstock der Kirche St. Martin erwacht jeweils nach dem Eindunkeln zum Leben. Dieses Naturschauspiel wird kommenden Freitag live auf Grossleinwand gezeigt.

Nahaufnahme eines Grossen Mausohrs. Bild: Hans-Peter B. Stutz/www.fledermausschutz.ch

Ihre akrobatischen Flugkünste sind beeindruckend, genauso wie die Menge Insekten, die sie jede Nacht verspeisen. Die Rede ist von einheimischen Fledermäusen, deren Lebensweise der Bevölkerung meist verborgen bleibt. Am Freitag, 17. Juni, besteht die Möglichkeit, das rege Treiben der Fledermauskolonie im Kirchendachstock in Buochs mittels Public Viewing mitzuerleben. Dies schreibt die Staatskanzlei des Kantons Nidwalden in einer Medienmitteilung.

Aufwachen, gähnen, Gliedmassen strecken und sich der Körperpflege widmen. Was sich nach alltäglicher Morgenroutine von Menschen anhört, spielt sich auch bei den Fledermäusen ab – aber erst nach Sonnenuntergang. Die Tiere putzen sich, strecken ihre Flügel und flattern für ein paar Proberunden im Estrich herum. Bevor die Weibchen auf die Insektenjagd gehen, wird der Nachwuchs gesäugt. Während die Jungtiere im Dachstock zurückbleiben, begeben sich die Fledermausmütter auf ihre nächtliche Exkursion.

Infrarotaufnahmen aus dem Dachstock direkt auf die Grossleinwand

Diesen Sommer sind solche seltenen Einblicke in die Jungenaufzucht der Fledermäuse möglich. Die Stiftung Fledermausschutz führt zusammen mit lokalen Partnern in Buochs das beliebte, kostenlose Fledermaus-Public-Viewing durch. Die im Dachstock der Kirche St. Martin installierten Infrarotkameras übertragen die einmaligen Bilder aus den Kolonien des Grossen Mausohrs direkt auf eine Grossleinwand vor der Kirche.

Bild: Hans-Peter B. Stutz/www.fledermausschutz.ch

Die Aufnahmen werden von der Kantonalen Fledermausschutzbeauftragten Michèle Odermatt, dem Quartierbetreuer Urs Rüttimann und dem Projektleiter der Fledermaus-Liveübertragungen bei der Stiftung Fledermausschutz Marcel Fierz kommentiert. Die Veranstaltung wird von der Stiftung Fledermausschutz in Zusammenarbeit mit dem Fledermausschutz Nidwalden, Obwalden und Uri organisiert und unter anderem vom Kanton Nidwalden und der Pfarrei St. Martin, Buochs, unterstützt. (sez)