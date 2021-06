Raumplanung Beckenried erlässt eine Planungszone über 25 Parzellen Die Gemeinde macht einen weiteren Schritt zur Gesamtrevision der Zonenplanung. Sie reicht Unterlagen zur Vorprüfung an die Baudirektion ein. Im kommenden Frühjahr folgt die Mitwirkung der Bevölkerung.

In den vergangenen Jahren wurden die Raumplanungsgesetze auf Bundes- und Kantonsebene revidiert. In der Folge hat der Kanton Nidwalden auch seinen Richtplan angepasst. Diese Änderungen erreichen auch die Gemeinden. Sie müssen ihre bestehende Nutzungsplanung einer Gesamtrevision unterziehen. Ein Prozess, der bis Ende 2022 abgeschlossen sein muss.

Blick auf Beckenried. Bild: Martin Uebelhart (5. April 2021)

Beckenried hat für die komplette Überarbeitung des bestehenden Bau- und Zonenreglements sowie des Zonenplans frühzeitig eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Zudem hat sich der Gemeinderat laut einer Medienmitteilung an verschiedenen Klausurtagungen mit dem Thema befasst. Nun hat er die Unterlagen zur Vorprüfung an den Kanton geschickt. Beckenried gehört zu jenen Gemeinden in Nidwalden, die gemäss dem kantonalen Richtplan eine zu grosse Kapazität an nicht überbauten Wohn- und Mischzonen aufweisen. Diese müssen reduziert werden.

Planungszone tritt am Mittwoch in Kraft

In einem weiteren Schritt hat die Gemeinde eine Planungszone erlassen. «Diese erstreckt sich über insgesamt 25 Parzellen in Beckenried und auf der Klewenalp», sagt der zuständige Gemeinderat Philipp Murer auf Anfrage. Die Planungszone tritt am Mittwoch in Kraft. «Auf den betroffenen Parzellen kann nichts mehr geplant werden», sagt Murer zu den Auswirkungen. «Das Thema beschäftigt uns seit über zwei Jahren. Dabei haben wir sehr lösungsorientiert mit dem Kanton zusammenarbeiten können», so Philipp Murer weiter. Die Parzellen, die nun in der Planungszone seien, seien auf Grundlage des kantonalen Projekts «Siedlung+» ausgeschieden worden. «In dem Projekt werden die kapazitätsrelevanten Flächen ausgewiesen», erläutert Murer. «Also jene Flächen, die zur Kapazitätsreduktion in den Bauzonen herangezogen werden können.» Für Beckenried sind 7,5 Hektaren ausgewiesen, 3,5 Hektaren sind nun in der Planungszone enthalten.

«Wir haben die Planungszone nach klaren Kriterien bestimmt», hält Philipp Murer fest. Eine Rolle hätten die periphere Lage innerhalb der Gemeinde und auch die periphere Lage innerhalb der Bauzonen gespielt. «Dann haben wir auch geschaut, wie die Parzellen erschlossen sind mit Strassen und Leitungen und wie es mit der Anbindung an den öffentlichen Verkehr steht», zählt Murer weitere Punkte auf. Ein weiteres Kriterium sei, wie lange eine Parzelle schon eingezont sei. «Es gibt Bauland, das seit über 20 bis 30 Jahren eingezont ist und keine Planungsaktivität aufweist», weiss Murer.

«Wir können das Dorf weiterentwickeln»

«Die Planungszone gibt der Gemeinde Rechtssicherheit. Wir können das Dorf gleichwohl weiterentwickeln», sagt Philipp Murer. Wenn man die bereits bewilligten Gestaltungspläne realisiere, verringere sich die Bauzonenkapazität deutlich. «Dann besteht die Chance, dass Parzellen, die nun im Zuge der Gesamtrevision rückgezont werden müssen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingezont werden könnten», so Murer. Versprechen könne der Gemeinderat dies allerdings nicht.

Für jede einzelne der 25 Parzellen gebe es ein Faktenblatt. Dieses zeigt auf, warum eine Parzelle für eine Rückzonung in Frage kommt. Die Faktenblätter und weitere Unterlagen würden nun während 20 Tagen öffentlich aufgelegt. Die betroffenen Grundeigentümer hätten am Dienstag ein Schreiben der Gemeinde erhalten.

Philipp Murer geht davon aus, dass die Vorprüfung beim Kanton rund ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird. Im Frühjahr 2022 wird die Bevölkerung Gelegenheit haben, bei der Gesamtrevision mitzuwirken. «Dann wollen wir auch eine Informationsveranstaltung durchführen», sagt Murer. Anschliessend erfolge wiederum eine öffentliche Auflage des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements. «Im Herbst 2022 möchten wir die Gesamtrevision einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung vorlegen.»