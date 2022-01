REGIERUNGSRATSWAHLEN NIDWALDEN: KANDIDATENPORTRÄT Res Schmid: «Das Bildungssystem bewegt sich wie ein grosser Tanker auf hoher See, da brauchen Kursänderungen Zeit» Nach drei Legislaturen als Bildungsdirektor will es Res Schmid noch mal wissen. Der 63-Jährige möchte bereits angerissene Projekte weiterführen und dem Nidwaldner Bildungssystem so weiter seinen Stempel aufdrücken.

Regierungsrat Res Schmid vor dem Gebäude der Bildungsdirektion. Bild: Urs Hanhart (Stans, 20. Januar 2022)

Als Res Schmid vor bald zwölf Jahren in die Nidwaldner Regierung gewählt wurde, sorgte er als Erstes für eine Überraschung. Vier Departemente wurden damals neu verteilt. «Alle erwarteten, dass ich als Chef-Testpilot der Schweizer Armee mich wohl für die Justiz- und Sicherheitsdirektion entscheiden würde», erinnert sich Res Schmid. Doch sein Wunsch-Departement sei von Anfang ein anderes gewesen, nämlich die Bildungsdirektion.

«Ich sagte mir: Wenn ich schon meinen schönen Beruf, den ich hatte, freiwillig aufgebe, dann will ich mich für ein Thema einsetzen, wovon ich meine, dass es das Wichtigste ist.»

Eine Gesellschaft und ein Volk seien nur so gut und so stark wie das Bildungssystem, das es hat, ist der zweifache Vater überzeugt. «Durch die schulische und berufliche Bildung wird der Nachwuchs aufs Berufsleben und aufs Leben als Bürgerinnen und Bürger vorbereitet.» Alles andere sei dem untergeordnet. «Hier gilt es, die Voraussetzungen zu schaffen, um den Lernenden den bestmöglichen Rucksack für ihr junges Leben mitzugeben.»

Harter Gegenwind im vermeintlich «linken Departement»

Dass seine Wahl aufs Bildungsdepartement fiel, hat nicht nur Aussenstehende überrascht. Auch direktionsintern habe er für Aufsehen gesorgt. «Betrachtete man die Bildungslandschaft, in der wohl grossmehrheitlich eine eher linke Haltung vorherrschte, so hat wohl damals niemand auf mich gewartet.» So sei er als SVP-Politiker zwar stets freundlich und korrekt, aber auch sehr kritisch empfangen worden von den einzelnen Gremien seiner Direktion. «Ich spürte schon einen harten Gegenwind», sagt Res Schmid. Der habe sich jedoch schnell gelegt, als man ihn als Menschen kennen lernte.

Dass er mit der Bildungsdirektion ein vermeintlich «linkes Departement» übernommen hat, habe die bürgerliche Politik auch sich selbst zuzuschreiben, findet Res Schmid. Bürgerliche Politikerinnen und Politiker hätten sich bis dahin 30 Jahre lang zu sehr auf Departemente wie Finanzen, Bau, Justiz und Volkswirtschaftsdirektion fokussiert und die Bildungs-, Gesundheits- und Sozialdepartemente den politischen Gegnern abgeschoben. «Die haben sich dort natürlich verwirklicht und ihre Überzeugungen eingebracht, was dann am Ende für Unmut sorgte.» So sei es auch ihm ergangen, sagt der 63-Jährige.

«Ich hatte das Gefühl, dass es gerade im Bildungswesen Korrekturbedarf gibt. Und da wollte ich als Regierungsrat ansetzen.»

Mehr Noten, Lektionen und Austausch

Res Schmid packte gleich zu Beginn ein «heisses Eisen» an und sorgte dafür, dass ab dem Schuljahr 2012 die Noten ab der 3./4. Primarklasse wieder eingeführt wurden. «Nach anfänglicher Skepsis sind heute die Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern grossmehrheitlich froh darüber.» Daneben sorgte der Bildungsdirektor für mehr Qualitätsprüfung und -sicherung sowie dafür, dass die Schulaufsicht intensiviert wurde. Fast gänzlich abgeschafft hingegen wurde unter Res Schmids Leitung das lautgetreue Schreiben, das nach seiner Weisung nur noch in der 1. Primarklasse angewendet werden soll.

Bildungsdirektor Res Schmid in seinem Büro. Bild: Urs Hanhart (Stans, 20. Januar 2022)

Auch die «Rettung des Kindergartens» schreibt sich Res Schmid auf die Kappe. Dies, weil die SVP Nidwalden 2015 das Referendum gegen die Revision des Volksschulgesetzes ergriffen hatte, bei der der klassische Kindergarten durch eine Basis- oder Grundstufe hätte ersetzt werden sollen. Wenige Monate zuvor musste der Nidwaldner Bildungsdirektor jedoch eine Niederlage einstecken, als die Fremdsprachen-Initiative seiner Partei vom Nidwaldner Stimmvolk abgelehnt wurde. Daraufhin ergriff der Emmetter die Flucht nach vorn und sorgte dafür, dass der Sprachaustausch auf der Volksschulebene intensiviert wird. Mit Erfolg: «Nidwalden liegt beim Fremdsprachenaustausch schweizweit ganz vorne», ist Res Schmid stolz.

Bereits zu Beginn seiner Amtszeit habe er festgestellt, dass in Nidwalden im Vergleich mit anderen Kantonen deutlich weniger Lektionen unterrichtet werden, erzählt Res Schmid. Dies, weil den Lehrpersonen mehr administrative Aufgaben aufgetragen worden waren, was mit sogenannten Entlastungslektionen vor allem in Deutsch und Mathematik kompensiert wurde. «Das hat irgendwann unglaubliche Ausmasse angenommen», sagt Res Schmid.

«Am Ende waren wir so weit, dass Schülerinnen und Schüler im Kanton Wallis nach sechs Jahren Primarschule ein ganzes Jahr mehr Schule hatten als unsere Schülerinnen und Schüler.»

Das sei dann auch eine Erklärung dafür, wieso Nidwalden bei der Überprüfung der Grundkompetenzen eher enttäuschend abschnitt. Nach und nach sorgte Res Schmid dafür, dass die Lektionen an der Nidwaldner Volksschule wieder aufgestockt wurden – bis zuletzt um je 273 Lektionen in den Fächern Deutsch und Mathematik.

Diese drei Fragen stellen wir allen Nidwaldner Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten Wo soll der Kanton aktiver werden in Sachen Klimapolitik? Mit dem Nidwaldner Energiegesetz 2021 sollen Ölheizungen durch Wärmepumpen oder Holzfeuerungen ersetzt und im Wohnbau energieeffiziente Bautechniken eingesetzt werden. Das ist wertvoll und klimafreundlich. Das braucht aber viel elektrische Energie, insbesondere wenn auch Autos zunehmend auf elektrische Antriebe wechseln. Zudem braucht die stete Zuwanderung auch zusätzliche Energie. Die Empa geht von einer Stromlücke von rund 40 Terawattstunden aus, das sind zwei Drittel mehr, als die Schweiz heute (64) braucht. Diese Lücke kann mit der eingeschlagenen nationalen Politik nicht geschlossen werden. Schon darum nicht, weil fluktuierende Energieträger zum falschen Zeitpunkt produzieren. Im Winterhalbjahr, wenn die Wärmepumpen deutlich mehr Strom fressen, bringt Fotovoltaik nur einen Siebtel der Sommerleistung. Leider wird auch die zusätzliche Wasserspeicherung in den Bergen bekämpft. Ohne rasche und massive Kurskorrektur wird das schlimmste Risiko für die Schweiz – eine Strommangellage – bald Realität. Die Abhängigkeit von den europäischen Nachbarländern macht uns erpressbar. Die nationale Politik muss endlich ihre Verantwortung wahrnehmen und die Versorgungssicherheit als oberste Priorität der Schweizer Energiepolitik gewährleisten. Für mich ist klar, dass wir in Zukunft, neben allen Anstrengungen zur Förderung von alternativer Stromproduktion, nicht vollständig auf Kernenergie verzichten können. Soll die Tieferlegung der Zentralbahn weiterverfolgt werden oder nicht? Unbedingt. Das Thema ist aktuell, seit ich in der kantonalen Politik bin, 2002. Unser Nidwaldner Boden ist knapp, und Agglomerationen und Kulturland sind zu schonen. Wie soll die heute an verschiedenen Orten angesiedelte kantonale Verwaltung zentraler organisiert werden? Die heutige Verwaltungsstruktur und deren Lokalitäten funktionieren gut. Die Bevölkerung ist mit der Verwaltung und ihren Standorten zufrieden. Ich lehne ein zentralisiertes Verwaltungsgebäude ab. (eca)

Auch im Kulturbereich, der ebenfalls zu seiner Direktion gehört, hat Res Schmid einiges erreicht. «Die Kultur hat in Nidwalden einen hohen Stellenwert, was sich beispielsweise in den viel beachteten Ausstellungen des Nidwaldner Museums zeigt», sagt er stolz. So sei «Heepä, gigele, gäitsche» weit über die Kantonsgrenzen hinaus wahrgenommen worden. «Und mit ‹Jäger, Tiere und Wilderer› oder ‹Luft – Seil – Bahn – Glück> konnten Menschen angesprochen werden, die vorher wohl kaum je das Museum besucht haben.» Ausserdem konnte durch den von Res Schmid einberufenen runden Tisch in der umstrittenen, langwierigen «Causa Dorfplatz 4/5» im Sommer 2021 endlich ein zielführender Prozess angestossen werden.

Grundkompetenzen stärken, Integration hinterfragen

Res Schmid hat seinem Departement in den letzten zwölf Jahren also seinen Stempel aufgedrückt. «Das Bildungssystem bewegt sich wie ein grosser Tanker auf hoher See», erklärt Res Schmid. «Da brauchen Kursänderungen Zeit.» Das sei denn auch der Grund, wieso er sich für eine vierte Legislatur zur Verfügung stelle. Er will den eingeschlagenen Kurs weiterführen und die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen weiter stärken. «Hier besteht nach wie vor Entwicklungsbedarf.» Ausserdem wolle er sich als Bildungsdirektor dafür einsetzen, dass in den Schulzimmern eine gute Lernatmosphäre herrscht. «Nur so ist ein konzentriertes und erfolgreiches Lernen möglich.»

Ausserdem möchte Res Schmid in den kommenden vier Jahren das integrative Schulsystem genauer unter die Lupe nehmen.

«Nach nunmehr zwölf Jahren ist es an der Zeit, mit einem detaillierten Bericht aufzuzeigen, wo die Vor- und Nachteile und Grenzen dieses Systems liegen, um das Modell in Zukunft allenfalls anpassen zu können.»

Befürchtungen, Res Schmid wolle das integrative Schulsystem gar abschaffen, schlägt er in den Wind. Er habe in den vergangenen zwölf Jahren bewiesen, dass er nicht der Typ sei, der grundsätzlich alles verändern wolle, sondern jeweils dort ansetze, wo eine Verbesserung angezeigt ist. «So möchte ich es – im Falle einer Wiederwahl – auch die nächsten vier Jahre handhaben.» Und er freue sich darauf, das mit seinem «hervorragenden und hoch motivierten» Team in der Bildungsdirektion anpacken zu dürfen.