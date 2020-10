René Barmettler ist neuer Vizepräsident der Nidwaldner Kantonalbank Der Bankrat hat rückwirkend auf den 1. Juli 2020 René Barmettler als neuen Vizepräsident der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) gewählt. Er tritt die Nachfolge von Daniel Bieri an.

Der neue Bankrats-Vizepräsident René Barmettler (links) und Bankratspräsident Daniel Bieri. Bild: PD

(stp) René Barmettler hat die Stelle als neuer Bankrats-Vizepräsident der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) übernommen. Wie aus einer Mitteilung der Bank hervorgeht, hat er den Posten von Vorgänger Daniel Bieri rückwirkend auf den 1. Juli 2020 übernommen. Bieri ist ebenfalls seit vergangenen Juli Bankratspräsident. Er sagt: «Ich gratuliere René Barmettler herzlich zur Wahl als Vizepräsident des Bankrats der Nidwaldner Kantonalbank. Ich freue mich, mit ihm einen fachkundigen und bestens vernetzten Partner an meiner Seite zu wissen, der die Geschäfte der NKB sehr gut kennt und mich jederzeit kompetent vertreten kann.»

René Barmettler ist seit 2012 im Bankrat der NKB. Er lebt mit seiner Familie in Ennetbürgen und ist Niederlassungsleiter der Jörg Lienert AG in Luzern. «Profunde Bankerfahrung» habe sich René Barmettler während seiner Zeit bei der EKN Bank in Nidwalden, der NKB und der UBS zwischen 1985 und 1998 angeeignet.