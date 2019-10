Roadmovie machte Halt in Oberdorf Nach 2015 bereits zum wiederholten Mal, reiste ein dreiköpfiges Kino-Team des gemeinnützigen Vereins Roadmovie in die Gemeinde Oberdorf, um dem Publikum den Film näher zu bringen.

Der Verein Roadmovie weilte in Oberdorf.Bild: pd

(pd) An der Nachmittagsveranstaltung kamen rund 200 Kinder der 1. bis 6. Klassen in den Genuss eines abwechslungsreichen Kurzfilmprogramms. Wobei die Schüler, im Gegensatz zum klassischen Kino, auch den technischen Aspekt einer Filmvorführung beobachten und erleben durften. Am Abend hiess es dann «Film ab» für den berührenden Dokumentarfilm «Immer und ewig» der Schweizer Regisseurin Fanny Bräuning. Aufgrund ihrer Festivaltournee und des Kinostarts des Films in Deutschland, weilte die Regisseurin in Berlin und konnte nicht anwesend sein. Sie liess dem Publikum zu Beginn des Filmes aber eine persönliche Videobotschaft zukommen. Der Anlass wurde organisiert von der Kulturkommission Oberdorf in Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde Oberdorf und der Theatergesellschaft Büren.