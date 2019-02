Roger Eichmann wird neuer Gemeindeschreiber in Beckenried Der Gemeinderat hat Roger Eichmann aus St. Niklausen LU zum neuen Beckenrieder Gemeindeschreiber gewählt.

Roger Eichmann. (Bild: PD)

Roger Eichmann hat sich laut einer Medienmitteilung beim Auswahlverfahren gegen neun Mitbewerber durchgesetzt. Mit seiner breit abgestützten Ausbildung, seiner Berufserfahrung und Persönlichkeit bringe er ideale Voraussetzungen für die herausfordernde Stelle des Gemeindeschreibers mit. Als Einwohnerrat der Gemeinde Horw (seit 2007) sowie als Fraktionschef der CVP Horw (seit 2016) verfüge Roger Eichmann zudem über Erfahrung in der politischen Arbeit. Seit 2012 ist er Gemeindeschreiber in Greppen LU. Er tritt die Stelle in Beckenried per 2. Mai an.

Roger Eichmann folgt auf Daniel Amstad, der die Gemeindeverwaltung Beckenried verlässt und ab dem 1. Juni als Geschäftsstellenleiter der Korporation Giswil tätig sein wird. (pd/mu)