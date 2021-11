Obwalden OKB verlängert mit Ruder-Ass Gmelin – «Ich will in der Region bleiben» Für drei weitere Jahre ist die Obwaldner Kantonalbank Hauptsponsorin von Jeannine Gmelin. Der ganz grosse Abschluss: Die Olympischen Spiele in Paris.

Es war ein erfolgreiches Karrierehighlight in diesem Sommer. Jeannine Gmelin ruderte an den Olympischen Spielen im Skiff-Final in Tokio auf Rang 5. Ihre sportlichen Leistungen waren nur einer der Gründe, warum die Obwaldner Kantonalbank (OKB) den Sponsoring-Vertrag mit ihr nun um drei Jahre verlängert hat. Seit 2018 ist die Bank Hauptsponsorin der Ruderin, die vor einigen Jahren in Kerns ihre neue Heimat gefunden hat. «Und hier in der Region will ich auch bleiben», stellt die 31-Jährige klar. Sie könnte sich gar vorstellen, noch weiter ins Grüne zu ziehen. Die Natur ist ihre Heimat.

Ruderin Jeannine Gmelin verlängert den Sponsoring-Vertrag mit der Obwaldner Kantonalbank mit CEO Bruno Thürig um drei Jahre. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 15. November 2021)

Die vergangenen drei Jahre haben gezeigt: Zwischen der Ruderin und der Bank passt es. «Sie ist eine sehr gute Botschafterin für Obwalden», sagt OKB-CEO Bruno Thürig. «Es war keine Frage, dass wir den Vertrag mit ihr verlängern wollen. Mit dem Sponsoring können wir dafür sorgen, dass sich Jeannine auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und dies ist das Sportliche.» Im Gegenzug besucht die Welt- und Europameisterin diverse Veranstaltungen der OKB – sofern es zeit- und pandemietechnisch aufgeht.

Alles zentral in Obwalden vorhanden

In Obwalden findet die Ruderin, die im zürcherischen Uster aufgewachsen ist, ideale Trainingsbedingungen vor. Der Sarnersee liegt praktisch vor der Haustür, in Kägiswil wurde ebenfalls eine passende Infrastruktur für das Training abseits vom See gefunden. «Es spart Zeit und Kraft, wenn sich alles in der Region befindet», sagt Gmelin.

Dabei hätte es auch anders kommen können. Jeannine Gmelin hatte bereits mit Rücktrittsgedanken gespielt. Sie bezeichnete sich als Scherbenhaufen. Die Motivation und ihre Leidenschaft für den Sport gingen verloren. Sie vergleicht ihr Verhältnis zum Rudern mit einer Beziehung: «Ich übe diesen Sport seit 20 Jahren aus. Es ist normal, dass es mal Streit gibt.»

Doch Gmelin fand sie wieder, ihre Leidenschaft, ihren Willen, ihren Ehrgeiz. Aus verschiedenen Gründen. Gmelin kann sich auf einen tollen Staff verlassen, ihr Umfeld in Tokio sei grossartig gewesen. Und: «Mit dem fünften Platz in Japan konnte ich das Maximum meiner Leistung erreichen.» Sie weiss also, was möglich ist. Und was weiterhin möglich sein kann: In drei Jahren finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Eine Medaille zum Karriereende? «Ich messe meine Erfolge nicht an Medaillen, sondern an meinen eigenen Leistungen», sagt Jeannine Gmelin. «Doch klar, mit einer Topleistung liegt das Podest in Reichweite.»

Auch im Winter auf dem See

Die nächsten grossen Highlights stehen bereits im kommenden Jahr an. Die Europameisterschaften in München, die Weltmeisterschaften in Tschechien und ebenfalls von hohem Stellenwert: der Heim-Weltcup auf dem Rotsee. Nach den Olympischen Spielen hatte sie die längste Pause ihrer Karriere gemacht, vor einigen Wochen begann das Training wieder. Langsam und bedacht, Kraftraum statt See. Bald geht es jedoch wieder auf das Wasser. Zwei Trainingseinheiten von knapp zwei Stunden am Tag sind normal, die Jahreszeit spielt keine Rolle. Bruno Thürig ist beeindruckt: «Ich habe enormen Respekt davor, wenn jemand über einen langen Zeitraum solch einen Willen aufbringen kann.»