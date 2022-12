Nidwalden «Wie erkläre ich den Krieg meinen Kindern?» Ronald Rickenbacher blickt auf ein spezielles Jahr zurück Ukraine-Krieg, Versorgungsengpass: Als Chef des Sonderstabs Ukraine war Ronald Rickenbacher stark gefordert. Und er stellt sich auf ein schwieriges 2023 ein.

Ronald Rickenbacher vor dem ehemaligen Zeughaus, das zur temporären Unterkunft für ukrainische Schutzsuchende wird. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 5. Dezember 2022)

Der 24. Februar veränderte nicht nur auf einen Schlag das Leben in der Ukraine. Mit dem Einfall Russlands wurde auch der Arbeitsalltag von Ronald Rickenbacher komplett auf den Kopf gestellt. Zu normalen Zeiten Vorsteher des Amts für Militär und Zivilschutz und Kreiskommandant wurde der 37-jährige Chef des kantonalen Sonderstabs Ukraine. Das Gremium, bestehend aus 13 Bereichsverantwortlichen, managt seither unter der Führung einer Delegation von drei Regierungsräten in Nidwalden alle Angelegenheiten rund um die Ukraine-Krise. Eine Maschinerie setzte sich in Gange. Neue Fragen rückten ins Zentrum: Ist die Versorgungssicherheit gewährleistet? Wie können die ukrainischen Kinder unterrichtet werden? Und dann befindet sich im ukrainischen Saporischschja ja noch das grösste Atomkraftwerk in Europa. «Vor allem zu Beginn war es eine grosse Herausforderung, die Übersicht zu behalten und daraus nach und nach die richtigen Strukturen abzuleiten, um allen anfallenden Aufgaben gerecht zu werden», blickt Ronald Rickenbacher zurück.

Die Unterbringung von ukrainischen Schutzsuchenden habe sich dabei bisher als grösste Herausforderung herausgestellt. «Wir stellten sehr schnell fest, dass es eng wird mit den Unterkünften. Und mit dem kalten Winter in der Ukraine, teilweise ohne Strom und Heizung, hatte sich die Situation noch verschärft.» Nicht nur aus der Ukraine flüchten Menschen. «Weil die Ukraine als wichtiger Getreidelieferant für Nordafrika und den Mittleren Osten ausfällt, haben auch aus diesen Ländern die Flüchtlingsströme zugenommen», erzählt Ronald Rickenbacher.

Ronald Rickenbacher ist beeindruckt von der Solidarität der Nidwaldner Bevölkerung gegenüber ukrainischen Schutzsuchenden. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 5. Dezember 2022)

Ein Kränzchen windet er der hiesigen Bevölkerung und freiwilligen Helferinnen und Helfern verschiedener Organisationen: «Die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner sind sehr solidarisch, lassen ukrainische Schutzsuchende bei sich wohnen, Kinder verschenken ihre Velos oder Spielsachen. Das hat mich tief berührt», erzählt er. Um Reserven zu schaffen und damit für einen zusätzlichen Ansturm gerüstet zu sein, wird im ehemaligen Zeughaus in Oberdorf eine weitere temporäre Unterkunft mit bis zu 80 Plätzen geschaffen, als Ergänzung zu bestehenden Kollektivunterkünften, vom Kanton gemieteten Wohnungen und Gastfamilien.

Seit 17 Jahren arbeitet Ronald Rickenbacher im Bereich Militär und Bevölkerungsschutz, doch ein Krieg mit diesen mannigfaltigen Auswirkungen bis Europa hätte er sich kaum vorstellen können. «Kriegerische Ereignisse schweben als Planungsszenarien immer wie ein Damoklesschwert über uns. In der Ukraine ging es lange um ein Säbelrasseln, aber, dass es uns einmal so direkt treffen würde, das war sehr unwahrscheinlich.» Dank mittlerweile genügend personeller Ressourcen, der inzwischen bewährten Strukturen und der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Amt für Asyl können die Auswirkungen auf den Kanton Nidwalden bisher gut gemeistert werden.

Schlaflose Nächte wegen Unterbringungsfrage

Deutlich habe der Sonderstab die Unsicherheit der Bevölkerung zu spüren bekommen, auch wegen der Atomkraftwerke, die plötzlich als militärisches Angriffsziel bezeichnet wurden. «Aber der Bund schätzt die Wahrscheinlichkeit einer direkten Gefährdung für die Bevölkerung als relativ gering ein.»

Schlaflose Nächte hätten ihm darum viel eher die Frage der Unterbringung bereitet. «Das sind Menschen, die ihre Existenz, die sie sich aufgebaut hatten, hinter sich lassen mussten. Als Vater zweier Buben im Alter von vier und einem Jahr stellte ich es mir schlimm vor, nach einer aufreibenden Flucht vorübergehend in einem vorher wohl den meisten unbekannten Land zu wohnen. Und immer stelle ich mir die Frage: Wie erkläre ich den Krieg meinen Kindern?»

Für nächstes Jahr rechnet er eher mit einer Verschärfung der Situation. «Die steigende Zahl der Schutzsuchenden wird uns noch fordern, ebenso die durch den Krieg mitausgelöste Energiekrise, die sich im nächsten Winter ebenfalls noch akzentuieren könnte. Die bisherigen Erfahrungen stimmen mich aber zuversichtlich, dass Nidwalden hierfür bereit ist.»

Doch die Weihnachtszeit gehöre der Familie, die seit Februar grösstenteils auf ihn habe verzichten müssen.