Rückblick in Storys Diese fünf Storys aus Nidwalden bewegten 2021 besonders viele Menschen Immer wieder interessant, welche Artikel im Laufe eines Jahres am meisten für Furore sorgen: In Nidwalden waren dies 2021 etwa der verstorbene Gründer der Wiesenberger, ein Kreisel, der für Wirbel sorgte oder ein Rekord-Konkurs.

Am 5. Februar 2021 ist Sepp Niederberger im Alter von 68 Jahren gestorben. Unser Artikel dazu trug den Titel «Die Seele des Klubs ist verstummt: Der Gründer der Wiesenberger Jodler ist Anfang Februar verstorben» und war in unserer Leserschaft die meistbeachteste Geschichte aus Nidwalden im Jahr 2021 überhaupt. Unten können Sie diese nochmals oder natürlich auch erstmals lesen. Ruhe in Frieden, Wirzweli-Sepp.

Zehntausendfach geklickt wurde auch unsere Story mit einem Video, das einen Schwertransporter in Stans zeigt, der im Kreisel Kreuzstutz die Kurve nicht kriegt. Gleich mehrfach musste er ansetzen, um im umgebauten Kreisel eine volle Drehung zu machen und dann schliesslich... ach, was soll man das noch weiter beschreiben, dieses Video müssen Sie einfach selber schauen. Zum Beitrag geht hier:

«Nidwaldens wohl grösster Konkursfall aller Zeiten läuft – und kaum jemand nimmt Notiz davon»: Nun, nach dieser Schlagzeiler der Nidwaldner Zeitung dürfte das nicht mehr stimmen. Der Artikel über den Konkursfall der ehemaligen Buochser SBC Group landete in den Top Ten der meistgelesenen im Jahr 2021 ganz, ganz weit oben.

In den Kantonen Ob- und Nidwalden kam es im Juli zu einem besonders heftigen Gewitter. Feuerwehr, Zivilschutz und Polizei standen im Dauereinsatz. Unten finden Sie unseren News-Ticker von damals zum Nachlesen.

People-Storys haben schon immer breite Massen interessiert, und wenn es dann gleich noch eine Olympia-Siegerin ist, um so mehr: Schon kurz vor der Abreise nach Tokio zog sich Tennisspielerin Belinda Bencic ins Bürgenstock Resort zurück, und auch nach ihren Medaillengewinnen kehrt sie Anfangs August 2021 direkt auf den Bürgenberg zurück - und posierte dort mit ihren Medaillen.