Ruedi Eigensatz ist neuer Präsident des Tourismusvereins Maria-Rickenbach Eine neue, kreative Wanderkarte und einen stimmungsvollen Advent, auch ohne Weihnachtsmarkt: Das plant der Tourismusverein Maria-Rickenbach.

Markus Elsener (links) übergibt das Präsidium an Ruedi Eigensatz. Bild: Sepp Odermatt (Maria-Rickenbach, 17. Oktober 2020)

Treu nach dem Niederrickenbacher Slogan «still und natürlich» verlief die Generalversammlung des Tourismusvereins Maria-Rickenbach. Der Verein mit seinen 235 Mitgliedern hat sich für die nahe Zukunft aber einiges vorgenommen: So will man im Wallfahrtsort trotz Absage des Weihnachtsmarktes mit einer Beleuchtung einen stimmungsvollen Advent gestalten. Ein weiteres Projekt des Vereins heisst «Ankunft». Dabei werden sowohl die Tal- wie die Bergstation mit einer grossen Wanderkarte und verschiedenen Hinweisen bestückt. Unter dem Begriff «A-Horn» soll auch die Musik nicht zu kurz kommen. Geplant ist eine Konzertreihe in der Maria-Kapelle.

Ruedi Eigensatz ist neuer Präsident des Tourismus Maria Rickenbach. Bild: Sepp Odermatt

(Maria-Rickenbach, 17. Oktober 2020)

An der Generalversammlung präsentierte Kassier Ruedi Eigensatz ausserdem die finanzielle Lage des Vereins: Er vermeldete einen Mehrertrag von rund 4000 Franken nach einer Rückstellung von 7000 Franken für die Weberei im Kloster. Neu in den Vorstand wählte die Versammlung Gemeinderätin Marina Grossrieder, die ihr Amt anstelle von Claudio Clavadetscher einnehmen wird. Nach achtjähriger Amtszeit übergab Markus Elsener das Zepter – respektive den symbolischen Wanderstock, seinem Vorstandskollegen Ruedi Eigensatz. Beide erhielten einen herzlichen Applaus.

Feuerstellen wurden mit eigens gefertigten Schindeln bedeckt

Albert Fuchs, Vizepräsident der Kapellstiftung und Regierungsrat Josef Niederberger dankten den abtretenden Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für ihre Leistungen. Der neu zusammengesetzten Vereinsleitung wünschten sie viel Freude und Elan.

In seinem Jahresbericht erwähnte der abtretende Präsident Markus Elsener die vielen geführten Wanderungen auf die Musenalp und den Ahorn. Besonders beliebt gewesen seien dabei die Jodelwanderung, die Vogelbeobachtungswanderung, die Schneeschuhtrips und die Mondscheinspaziergänge. «Einzelne Dächli unserer wunderbaren Feuerstellen wurden von Vorstandsmitglied Werni Odermatt und seinen Helfern mit eigens gefertigten Schindeln neu bedeckt. Und mehrere der rund 35 Bänkli mussten mit neuen Holzläden belegt werden», berichtete Elsener. Schliesslich ist der Kraftort Maria Rickenbach Ausgangspunkt für den Geschichtenweg «Gsprächigi Bänkli».