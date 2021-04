Ruhender Verkehr Beckenried will Parkplätze im Oberdorf schaffen Der Gemeinderat hat ein Baugesuch für acht Parkplätze an der Nidertistrasse eingereicht. Für das Parkplatzreglement beantragt er Anpassungen.

In der Nidertistrasse will die Gemeinde Beckenried vier Parkplätze entlang der Einhausung der A2 realisieren. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 8. April 2021)

Der Beckenrieder Gemeinderat hat ein Baugesuch für acht Parkplätze an der Nidertistrasse eingereicht. Das ist dem Amtsblatt zu entnehmen. Laut Gemeindepräsident Bruno Käslin beabsichtigt die Gemeinde entlang der Einhausung der A2, vier Parkplätze zu realisieren, vier weitere sollen im Bereich der Kurve eingezeichnet werden. Diese Stelle wird bereits heute für das Abstellen von Autos genutzt. Man wolle damit auf öffentlichem Grund weitere Parkmöglichkeiten im Oberdorf zur Verfügung stellen, sagt Käslin auf Anfrage. Bereits vor einiger Zeit hat die Gemeinde auf dem Platz bei der Einmündung der Nidertistrasse in die Oberdorfstrasse vier Parkfelder eingezeichnet. «Wir warten jetzt den Baubewilligungsprozess ab», so Käslin. Wenn die Parkfelder dereinst in Betrieb sind, sollen sie ebenfalls im Rahmen des kommunalen Parkplatzreglements bewirtschaftet werden.

Vier weitere Parkplätze sollen weiter unten im Bereich der Kurve eingezeichnet werden. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 8. April 2021)

Auf der Zielgerade sei man bei der Regelung des Parkierens auf Nebenstrassen. Besonders die Oberdorfstrasse, aber auch die Rütenenstrasse stünden hier im Fokus, sagt der Gemeindepräsident. Der Gemeinderat hatte das Parkieren auf den Nebenstrassen bei der Erarbeitung des Parkplatzreglements ausgenommen. Das Reglement war im November 2019 in einer Urnenabstimmung gutgeheissen worden und auf Anfang 2020 in Kraft getreten.

Beim neuen Schulhaus entstehen 74 bewirtschaftete Parkplätze

Im Amtsblatt sind auch Anpassungen an eben diesem Reglement veröffentlicht worden. So sollen 11 Parkplätze bei der Turnhalle Allmend der Parkuhrzone zugewiesen werden wie auch die 45 Parkplätze in der Einstellhalle des Schulhausneubaus gleich neben dem alten Schützenhaus. Die Pläne für die Einstellhalle waren der Auslöser, dass sich die Gemeinde an die Erarbeitung eines umfassenden Parkplatzreglements gemacht hat. Weitere 29 Parkplätze entstehen beim Schulhaus im Zug der laufenden Umgebungsarbeiten ebenerdig. «Es war immer klar, dass wir die Parkplätze beim neuen Schulhaus bewirtschaften wollen», sagt Bruno Käslin. Ebenfalls kostenpflichtig sollen nach dem Willen des Gemeinderats auch die 15 bestehenden Plätze bei der Turnhalle Isenringen unmittelbar gegenüber werden. Umsetzen möchte die Gemeinde die Bewirtschaftung auf den Beginn des kommenden Schuljahres.

Im Umfeld des alten Schützenhauses würden dann genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, damit das Parkregime geändert werden könne, sagt Bruno Käslin. «Wir möchten das Parkieren direkt vor dem Gebäude untersagen.» Die Flache unterhalb des Hauses soll hingegen weiterhin für das kurzzeitige Ein- und Ausladen zur Verfügung stehen. «Veranstalter, die das alte Schützenhaus mieten, können die Fläche zum Beispiel bei einem Fest mit Ständen nutzen», sagt der Gemeindepräsident.