Sacco di Roma Landrat spricht 150'000 Franken für die Teilnahme Nidwaldens an der Vereidigungsfeier der Schweizergarde Das Parlament lehnte eine Kürzung des Kredits für den kantonalen Auftritt im Vatikan ab.

«Das Gestern wie auch das Heute verbindet unseren Kanton stark mit der Schweizergarde», sagte Justiz- und Sicherheits­direktorin Karin Kayser gestern bei der Beratung über den Objektkredit für den kantonalen Auftritt an der Vereidigungs­feier der Schweizergarde am 6. Mai 2022 im Vatikan. Der Kanton Nidwalden ist offiziell zur Teilnahme am sogenannten Sacco di Roma eingeladen. Damit die Pläne für den Besuch weiter vorangetrieben werden können, hat der Regierungsrat einen Kredit von 150'000 Franken beantragt.

Es gehe hier nicht um ein finanzpolitisches Geschäft, sagte Kayser gestern im Theatersaal des Kollegi St. Fidelis in Stans. Das hätte der Regierungsrat von sich aus beschliessen können. «Es ist ein aussenpolitisches Geschäft», betonte sie. Es gehe um die Wirkung nach innen und nach aussen. Die Regierungs­rätin wies auf die historischen Bezüge hin, etwa, dass der Schlüssel auf der Nidwaldner Fahne seinen Ursprung bei der Schweizergarde hat. Oder das Denkmal des Stanser Bildhauers Eduard Zimmermann, das seit 1927 den Ehrenhof der Garde ziert. Doch auch in die Gegenwart gebe es Bezüge, zum Beispiel die Tatsache, dass die Helme der Gardisten heute nicht mehr aus Blech, sondern aus Kunststoff seien. Hergestellt würden sie mit dem 3D-Drucker bei einem Nidwaldner Unternehmen.

Forderung nach Kürzung um einen Drittel

Beide vorberatenden Kommissionen forderten eine Kürzung des Betrags um 50'000 Franken. «Ganz allgemein findet die Kommission den Kredit einfach zu hoch», sagte Pierre Nemitz (parteilos, Beckenried) namens der Kommission für Staats­politik, Justiz und Sicherheit (SJS). So könnten etwa die Kosten für das Rekognoszieren gesenkt und die Anzahl Personen der offiziellen Delegation überprüft werden.

Die Annahme der Einladung aus dem Vatikan durch den Kanton Nidwalden sei ein Zeichen der Wertschätzung, sagte Norbert Rohrer (CVP, Stansstad) als Sprecher der Finanzkommission. Die Kommission halte den Kredit für zu hoch. Dabei habe er auch einen Vergleich mit Obwalden und Luzern gezogen, die beide schon an der Feier teilgenommen hätten. Eine Rolle bei der Beurteilung habe auch die verdüsterte wirtschaftliche Lage aufgrund der Coronapandemie gespielt.

Fraktionen waren geteilter Meinung

Iren Odermatt (FDP, Dallenwil) hielt fest, dass zwei Drittel ihrer Fraktion den Antrag der Regierung unterstützten. In einer Zeit, in der viele zwischenmenschliche Kontakte gestrichen worden oder nur eingeschränkt möglich seien, sei etwas Leichtigkeit und Spontaneität angezeigt.

Der Anlass komme zur richtigen Zeit, so Karin Costanzo (CVP, Hergiswil). «Es ist etwas, das uns als Gemeinschaft stärkt», sagte sie mit Blick auf die Pandemiemüdigkeit. Auch das Motto «Nidwalden reist nach Rom» sei passend, da rund 150 Nidwaldnerinnen und Nidwaldner vor Ort mitfeiern könnten.

Der Hergiswiler SVP-Landrat Christoph Keller hielt fest, seine Fraktion unterstütze grossmehrheitlich den Auftritt von Nidwalden, aber genauso auch die Kürzung der Beiträge. Er listete mehrere Posten auf, die man weglassen oder verkleinern könnte. So etwa einen Teil der Planungsreserve oder die Kosten für Reise und Aufenthalt der offiziellen Delegation. «Unsere Exponenten bezahlen das gerne selber», betonte er.

Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen) hielt fest, die Grüne/SP-Fraktion erachte den Auftritt Nidwaldens als wichtiges

Signal an die Bevölkerung, dass wieder andere Zeiten kämen. Der Kreditantrag sei nicht zu vergleichen mit anderen Geschäften. Man könne etwas an die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner zurückgeben.

Für mehr Politik und weniger Folklore setzte sich Thomas Wallimann (Grüne, Ennetmoos) ein. Es sei wichtig, bei diesem Besuch eines Staates auch eine politische Botschaft zu überbringen.

Toni Niederberger (SVP, Stans) hielt es für ein starkes Zeichen nach aussen, den Kredit – auch mit Blick auf Corona – zu kürzen. Joseph Niederberger (CVP, Oberdorf) hingegen war der Meinung: «Wenn man etwas recht machen will, dann darf das auch etwas kosten.»

Mit 30 zu 24 Stimmen unterstützte der Landrat den Antrag der Regierung auf 150'000 Franken. In der Schlussabstimmung genehmigte das Parlament das Geschäft mit 35 zu 7 Stimmen. 13 Landrätinnen und Landräte enthielten sich der Stimme.