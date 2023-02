San Francisco Velofahrt über die Golden Gate Bridge und Selfie in der Strassenbahn: Marco Odermatt ist auf Sightseeing-Tour Am Wochenende finden in den USA die nächsten alpinen Skirennen statt. Auf dem Weg dorthin legt der Nidwaldner Skistar Marco Odermatt einen Zwischenstopp in der Stadt der Hügel ein.

Dicht gedrängtes Programm bei den alpinen Ski-Cracks: Nach den Weltmeisterschaften im französischen Courchevel/Méribel stehen am Wochenende bereits die nächsten Rennen an – und zwar in den USA. Für den frischgebackenen Doppelweltmeister Marco Odermatt blieb entsprechend nicht viel Zeit, um die Erfolge mit seiner Familie und Freunden zu feiern – der Nidwaldner Superstar ist bereits in Übersee.

Doch bevor der 25-Jährige wieder die Skipiste runterfährt, verbringt Odermatt mit dem Schweizer Ski-Team einen Tag in San Francisco. Der Buochser postet auf Instagram mehrere Bilder von der Sightseeing-Tour.

Mit dem Velo über die Golden Gate Bridge oder ein lässiges Selfie mit Teamkollege Gino Gaviezel in einer der weltbekannten Strassenbahnen – Odermatt scheint den Zwischenstopp in der Stadt der Hügel sichtlich zu geniessen.

«Speed Limit 45 ist aber nichts für dich!», schreibt ein User in der Kommentarspalte. Jemand anderes schreibt: «Achtung, Lucas Braathen ist auch grad in San Francisco, vielleicht lauft ihr euch über den Weg.» Spätestens am Samstag wird Odermatt seinem norwegischen Konkurrenten über den Weg laufen – um 10 Uhr Schweizer Zeit startet nämlich der Riesenslalom in Palisades Taho. (pl)