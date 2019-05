Sanierung der Kehrsitenstrasse: Der Fahrplan für die Autofähre ist optimiert Der Kanton hat für Bewohner und Zubringer von Kehrsiten ein Verkehrskonzept für die Dauer der Strassensanierung erarbeitet. Demnächst erfolgt die Ausschreibung des Fährbetriebs und der Boot-Shuttles. Philipp Unterschütz

Die Autofähre Tellsprung in Beckenried. (Bild: Corinne Glanzmann, 24. Oktober 2018)

Wenn ab November in den folgenden zwei Winterhalbjahren die Kehrsitenstrasse saniert wird, ist Kehrsiten verkehrstechnisch von der Umwelt abgeschnitten. Wie die Baudirektion am Donnerstag mitteilte, hat der Kanton nun ein Verkehrskonzept erarbeitet und dieses im Dialog mit der betroffenen Bevölkerung auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Liliane Lauterburg von der Begleitgruppe Kehrsitenstrasse bestätigt, dass man einbezogen worden sei. Am nächsten Dienstag informiert die Baudirektion nun zuerst die Bevölkerung, bevor später die Ausschreibungen gestartet werden.



Autofähre kursiert stündlich



Wie wir bereits im März berichteten, wird eine Autofähre eingesetzt. In Frage kommt also eigentlich nur die «Tellsprung», die im Sommer zwischen Beckenried und Gersau verkehrt. Noch im März sagte Baudirektor Josef Niederberger, dass der Auftrag nicht ausgeschrieben werden solle, da es nur diesen einen Anbieter gebe.



Laut Mitteilung des Kantons wird nun aber doch ein Ausschreibungsverfahren eröffnet. Auf Anfrage sagt der Baudirektor nun, zwar könne man in Ausnahmefällen von einer Ausschreibung, die der Kanton wegen dem öffentlichen Beschaffungsrecht machen muss, absehen. Vorliegend sei aber eine Konkurrenzofferte nicht ganz auszuschliessen. «Zudem müssen für klare Vertragsverhältnisse die Randbedingungen, die auch in einer Ausschreibung zugrunde liegen, in jedem Fall sauber formuliert werden. Wir sind damit auch juristisch auf der sicheren Seite.»

Eine Konkurrenzofferte könnte theoretisch von Nauenbetreibern eingereicht werden, was allerdings wegen den Anforderungen betreffend Ladekapazität, Fahrplaneinhaltung oder Personenschutz schwierig sein dürfte.



Der Fahrplanentwurf, welcher der Ausschreibung zugrunde gelegt wird, sieht an Wochentagen 18 stündliche Fahrten pro Richtung mit der Fähre vor. Die erste ab Stansstad 5.15 Uhr und ab Kehrsiten 5.35, die letzte ab Stansstad 22.15 und ab Kehrsiten 22.35. Am Samstag gibt es je 15 Fahrten (die letzte ab 23.15/23.35), an Sonntagen je 13. Baudirektor Josef Niederberger betont, dass Optimierungen in der Detailplanung oder nach Feedback der Orientierungsversammlung nicht auszuschliessen seien. Die Begleitgruppe Kehrsitenstrasse ist mit dem Entwurf zufrieden. «Die Lösung entspricht unseren Vorstellungen», sagt Lilian Lauterburg.



Nach Mitternacht ist Bootstaxi kostenpflichtig



Fest steht, dass die Fähre für alle Nutzer kostenlos ist. In den Randstunden, das heisst nach dem Fährbetrieb bis spätestens 01.15 ab Stansstad soll ein Ruf-Bootstaxi fahren. Josef Niederberger erklärt, dieses fahre ebenfalls im Stundentakt und habe eine Kapazität von 12 Personen. «Für die Fahrt ist jedoch eine Voranmeldung von mindestens einer Stunde zwingend. Wird kein Bedarf angemeldet, fährt das Bootstaxi auch nicht. Bis 24 Uhr ist die Fahrt nicht kostenpflichtig. Nach 24 Uhr wird ein Fahrtpreis von 10 Franken pro Person und Fahrt verlangt.» Der Auftrag für das Bootstaxi wird ebenfalls öffentlich ausgeschrieben.



Ausserhalb des Fahrplans der Fähre werden für Kehrsiten in Stansstad zirka 55 Parkplätze zur Verfügung gestellt. Im Sommerhalbjahr, wenn die Bauarbeiten ruhen, und voraussichtlich während den Weihnachtsfeiertagen wird die Kehrsitenstrasse für den Verkehr freigegeben.

Die Visualisierung zeigt Massnahmen der Sanierung bei der Kehrsitenstrasse wie Ausbuchtungen respektive Langsamverkehrsnischen. (Bild:pd)

Obwohl das jetzt vorliegende Verkehrs- und Transportkonzept Mehrkosten von rund 700'000 Franken gegenüber der ursprünglichen Schätzung aufweist, hätte die von der Regierung verlangte Kostenprüfung gezeigt, «dass wir das Kostendach von 16,4 Millionen Franken einhalten können», sagte Josef Niederberger Ende April.



Wie die Baudirektion nun in der aktuellen Mitteilung schreibt, leistet die Gemeinde Stansstad einen Kostenbeitrag. «Diese ist auf Basis des kantonalen Strassengesetzes verpflichtet, 700'000 Franken an die Verbesserung des Strassenstandards beizusteuern», heisst es darin.



Für die Begleitgruppe Kehrsitenstrasse ist im Moment vor allem noch eine Frage offen, sagt Lilian Lauterburg: «An der Informationsveranstaltung von nächster Woche erwarten wir noch genaue Details, wie die Versorgung von Kehrsiten bei Notfällen konkret funktioniert.»