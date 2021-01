Nidwalden Sanierung der Wiesenbergstrasse kostet weniger als erwartet Die Sanierung der Wiesenbergstrasse kam bisher planmässig voran. Nun soll der Landrat einen Kredit von 11,4 Millionen Franken sprechen, damit im Mai die nächsten beiden Abschnitte in Angriff genommen werden können.

Nachdem die Regierung im Dezember die Abschnitte zwei und drei der Sanierung der Wiesenbergstrasse genehmigt hat, ist nun der Landrat am Zug. Er soll an seiner nächsten Sitzung am 3. Februar den dafür nötigen Kredit von 11,4 Millionen Franken bewilligen, damit die Arbeiten im Mai starten könnten. Das Teilstück zwischen Fulplattencheer und Wiesenberg soll bis im Oktober 2025 fertig sein. Gearbeitet wird nur in den Sommerjahreshälften.

Wie es im Bericht an den Landrat heisst, wurden bei der öffentlichen Auflage vier Einwendungen eingereicht, die aber alle durch Vereinbarungen mit den Einwendern abgeschlossen werden konnten. Das Projekt musste nur geringfügig angepasst werden. Damit die Bauarbeiten mit allen notwendigen Bewilligungen im Mai 2021 gestartet werden können, läuft bereits das Vergabeverfahren der Arbeiten. Verpflichtungen werden aber natürlich erst mit der Genehmigung des Kredits durch den Landrat eingegangen. Zudem werden mit den Grundeigentümern die ersten Kaufrechtsverträge für den notwendigen Landerwerb besprochen.

Sanierung der Wiesenbergstrasse: Arbeiten in der letzten Etappe des ersten Abschnitts an einer Betonstützmauer unmittelbar unterhalb vom Mättenwaldcher. Bild: PD

Günstiger als geplant

Kostenmässig ist die Sanierung der Wiesenbergstrasse bisher gut unterwegs. Der Abschnitt 1, der Ende 2020 fertig war, kostete mit 6 Millionen Franken rund eine halbe Million weniger als im Objektkredit vorgesehen. Als der Landrat 2018 den Zusammenschluss der Abschnitte 2 und 3 beschloss, ging er von Kosten von rund 15 Millionen aus. Auch mit dem bereits genehmigten Planungskredit von 1,75 Millionen Franken, der nächstens abgerechnet wird, liegt der Projektteil, für den nun der Objektkredit von 11,4 Millionen Franken ansteht, also deutlich darunter.

Im Landrat ist wohl auch kein grundsätzlicher Widerstand zu erwarten. Darauf deuten auch die Berichte der Kommissionen für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL) sowie der Finanzkommission (Fiko) hin. Beide Kommissionen stimmen dem Antrag einstimmig zu. Die Fiko begrüsst es ausdrücklich, dass der Objektkredit keine Reserven für Unvorhergesehenes enthält. Man gehe davon aus, dass der Spielraum im Finanzhaushaltsgesetz genüge, um allfällige Überschreitungen ohne Zusatzkredit aufzufangen.

Die Kommission BUL wies noch auf Optimierungspotenzial hin. Bei den Kurvenausbauten sollen bestehende Strassenteile nicht zwingend zurückgebaut werden. So wurde vorgeschlagen, bestehende Flächen zu belassen, um Ausweichflächen beibehalten zu können. Angesichts der engen Strassenverhältnisse, insbesondere in den Kurven, sollen keine Hindernisse zum Strassenrand gesetzt werden.

Sanierungsarbeiten laufen seit 2017

Die Sanierungsarbeiten an der Wiesenbergstrasse laufen bereits seit 2017. Die Strasse von Dallenwil bis zur Kantonsgrenze Obwalden beim Ächerlipass und die Kunstbauten befinden sich in einem schlechten Zustand. Daher wird die Strasse auf einer Länge von 5,3 Kilometern saniert. Das Projekt wird in mehreren Etappen bis – Stand heute – 2042 umgesetzt. Der Landrat bewilligte 2013 das generelle Projekt mit Gesamtkosten von 39,6 Millionen Franken. Für alle fünf Abschnitte ist aber eine Genehmigung mit öffentlicher Planauflage und Finanzierungsbeschluss durch den Landrat nötig. Durch die Zusammenlegung von Abschnitten kann die Bauzeit verkürzt werden.

Die Sanierung basiert auch auf dem Beschluss des Landrats von 2012, dass Wiesenberg/Wirzweli mit zwei Seilbahnen und der Wiesenbergstrasse in einem nicht wintersicheren Ausbaustandard erschlossen wird. Die Strasse soll künftig eine Nutzlast von 32 Tonnen ermöglichen.