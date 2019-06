Sarnen bekommt etwas zu lachen Die Macher vom «Stans Lacht Humorfestival» veranstalten Comedy am Sarnersee. Das ist aber noch nicht alles, was Sarnen diesen Sommer in Sachen Comedy zu bieten hat.

Joël von Mutzenbecher und Charles Nguela treten im Sarner Seefeld auf. (Bild: PD)

(pd/mu) Bereits zum 7. Mal veranstalten die Macher vom «Stans Lacht Humorfestival» Comedy am Sarnersee. Für erste Lacher sorgt am kommenden Mittwoch Comedian und SRF-Moderator Fabian Unteregger mit seinem aktuellen Programm «Doktorspiele», in dem er Themen rund um den Schweizer, dessen Gesundheit und den Alltag verarbeitet. Am Donnerstag stehen gleich zwei Comedians auf der Freiluftbühne. Zum einen Joël von Mutzenbecher, selbsternannter Feel Good Comedian der Nation, zum anderen Charles Nguela, Godfather der Black Swiss Comedy.

Ende Juli findet die erste «Sarnen Comedy Night» auf dem Landenberg statt, veranstaltet vom Sarner Verein Rapatack. Mit Claudio Zuccholini, Johnny Burn und Cabirano stehen drei Comedians auf der Bühne, ehe am Wochenende nationale und internationale Rapper den Landenberg in Beschlag nehmen.