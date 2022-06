Sarnen Musikschuljubiläum endet auf dem Dorfplatz Ein Finale mit Musik, Gesang, Spektakel und Artistik: Mit einer spektakulären und facettenreichen Schlussveranstaltung endet am Samstag das Jubiläum «50 Jahre Musikschule Sarnen».

Die Musikschüler und ihr Leiter Markus Michel als Dirigent bereiten in einer Probe den Auftritt auf dem Sarner Dorfplatz vor. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 21. Mai 2022)

In den vergangenen 12 Jahren trat die Musikschule Sarnen unter der Leitung von Markus Michel immer wieder mit unkonventionellen Ideen und originellen Veranstaltungen in Erscheinung. Das soll am Samstag, 11. Juni, nicht anders sein, wenn auf dem Dorfplatz mit rund 230 Mitwirkenden die letzte Veranstaltung des Jubiläums «50 Jahre Musikschule Sarnen» stattfindet.

«Wir hatten die Idee, während des Jubiläumsjahres 2021/2022 mit unseren Auftritten so oft wie möglich rauszugehen, um unsere Musik unters Volk zu bringen», erklärt uns Michel im persönlichen Gespräch. «Dass der Abschluss mitten im Dorf ein echter Hammer werden muss, ist deshalb logisch.» Der Dorfplatz biete dazu eine wunderschöne Kulisse, gibt Michel zu verstehen. «Wir wollen unsere gesamte bunte Palette mit Spiel und Gesang nochmals präsentieren», verspricht er.

Dorfplatz wird zur Musikarena

Die vielen Ensembles, die bereits im Jubiläumsjahr in Erscheinung traten, bereichern auch das facettenreiche Programm: Die Gruppe «Musik und Bewegung», ein Streichorchester, die Tambouren, ein Klarinettenensemble und weitere Instrumentalgruppen, eine Trachtenmusik, die Chöre der Musikschule, die Jungmusik, ein Groove-Projekt und weitere Bands bestimmen ab 16.50 Uhr bis zirka 21 Uhr das Geschehen in einer originellen Arena, deren Bühne von kleinen Tribünen einer Festwirtschaft und den historischen Gebäuden des Platzes umsäumt ist. Falls das Wetter nicht mitspielt, findet die Schlussveranstaltung des Jubiläums am Samstag, 2. Juli, statt.

Artistik im Strassenspektakel

Als ein Höhepunkt agiert ab 19 Uhr das Künstler-Duo E1NZ auf der Bühne. Esther und Jonas Slanzi und ihre Performance sind mit wenigen Worten kaum zu beschreiben. Ihr aktuelles Spektakel heisst «Le Bistro» und dreht sich um ein Restaurant, welches seine besten Zeiten schon hinter sich hat. Dieses Bistro wird zur Spielwiese für Konflikte zwischen einem Kellner mit mieser Laune und einer extrovertierten Dame.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird das Strassenspektakel des Duos E1NZ mit Akrobatik und Musik sein. Bild: PD

Exzentrische Artistik und eine gute Ladung Swing des aus der Musikschule hervorgegangenen Posaunen-Ensembles Trombonis prägen das chaotische Geschehen. «Esther Slanzi, inzwischen eine professionelle Künstlerin von internationalem Format, besuchte übrigens an unserer Musikschule bei Theo Banz den Posaunenunterricht. Diese Beziehung ist immer noch aufrecht. Wir dürfen nun davon profitieren», freut sich Markus Michel. Die Musik der Trombonis ist speziell für diesen Auftritt arrangiert worden. Schlussendlich geben rund 150 Schülerinnen und Schüler, vereint in einer Megaband mit Chor, den Song «I üsrä Schuäl» zum Besten. Dieser basiert auf einem Hit der Gruppe 77 Bombay Street und darf als Hymne an die Musikschule Sarnen verstanden werden.

Musizieren soll zur Normalität werden

Wie weiter im sechsten Jahrzehnt? «Dank der Unterstützung der Gemeinde, der Verwaltung und der Steuerzahler kann die Musikschule wesentlich dazu beitragen, dass der Wert und die Wirkung des Laienmusizierens erhalten bleiben und weiter gefördert werden können», ist Markus Michel überzeugt. Noch mehr Nähe zur Volksschule ist ihm wichtig. «Wir wollen im Kinder- und Jugendbereich mehr zusammenwirken, damit die Musikschule nicht als elitäre Randerscheinung wahrgenommen wird.» Musikmachen soll – wie etwa Fussballspielen – zur völligen Normalität werden. Michel: «Musik gehört zur Bildung!»