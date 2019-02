Schäfli-Beiz ziert die Beckenrieder Fasnachts-Plakette Die Beckenrieder Beggo-Zunft stellt ihre Plakette und das Fasnachtsprogramm vor. Neu gibt's am Fasnachtssamstag einen Beggostraich.

So präsentiert sich die Beggo-Plakette. (Bild: Jakob Christen)

(ga) Der frühere Zunftmeister Mädi Murer (52) war überwältigt, als er die Beggo-Plakette 2019 erstmals zu Gesicht bekam, ist sie doch der von ihm geführten Beckenrieder Dorfbeiz Schäfli gewidmet, die Ende Dezember 2017 überraschend wieder aufging. Das Sujet von Grafiker Markus Amstad zeigt den legendären «Schäfli-Geist» in der Flasche. Es ist bereits die 37. Fasnachtsplakette des einheimischen Künstlers und die insgesamt 43. in der Zunftgeschichte. Sie ist in Gold und Silber erhältlich und ziert auch gut sichtbar als Riesenposter die Aussenfassade des «Schäfli».

Die Basler haben ihren Morgestraich und die Beckenrieder heuer als Novum am Fasnachtssamstag, 2. März, einen Beggo­straich. Gestartet wird um 6 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Pfarrhaus. Der Anlass ist den Basler Wurzeln des amtierenden Zunftmeisters Christian Lang zu verdanken. Der Umzug wird begleitet von Tambouren und Pfeifern sowie Vorträblern mit Steckenlaternen der Basler Spale-Clique. Am Nachmittag ab 15 Uhr geht es weiter mit dem Kinderumzug, einem Guuggenkonzert, dem Festbetrieb beim Alten Schützenhaus und der Schränzernacht. Abschluss der Beggo-Fasnacht 2019 bildet am Güdisdienstag die «Uislumpetä» im Hotel Seerausch.