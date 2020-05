Schülerin bei Verkehrsunfall in Stansstad verletzt Bei einer Kollision mit einem Personenwagen wurde ein Kind verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

(dvm) Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag zwischen 13 und 13:30 Uhr auf der Kirchmatte in Stansstad, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt. Die Lenkerin eines Personenwagens fuhr in Richtung Bürgenstockstrasse. Dabei kollidierte sie im Bereich des Fussgängerstreifens mit der von rechts kommenden 11-jährigen Schülerin.

Das Mädchen wurde dabei verletzt und musste in einer örtlichen Arztpraxis medizinisch behandelt werden. Die Kantonspolizei Nidwalden bittet Personen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Telefon 041 618 44 66 zu melden.