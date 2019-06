Schule St. Jakob bleibt bestehen Dem Gemeinderat sind für eine Neunutzung der Liegenschaft die Hände gebunden.

Das Schulhaus in St. Jakob.(Bild: Corinne Glanzmmann, 2008)



(pd/fhe) Der Schulstandort St. Jakob wird bis mindestens 2026 beibehalten. Dies schreibt der Ennetmooser Gemeinderat auf der Webseite der Gemeinde. Die Aufhebung des Schulstandortes komme nur in Verbindung mit einer sinnvollen und für das Gebiet St. Jakob gleichwertigen Nachnutzung in Frage. Eine private Nutzung sei jedoch momentan nicht möglich. Die Nidwaldner Baudirektion vertrete die Ansicht, dass die nötige Umzonung der heutigen Zone für öffentliche Zwecke in eine Wohn- oder Zentrumszone der Kapazitätsberechnung für Bauzonen unterliege und damit derzeit faktisch unmöglich sei. Die Kapazität sei in Nidwalden nicht vorhanden.