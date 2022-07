Schulen Kanton Nidwalden Das Ende einer langen «Schulreise» Auf Ende des Schuljahres 2021/22 treten 19 Angestellte der Nidwaldner Schulen und der kantonalen Bildungsdirektion in den wohlverdienten Ruhestand.

Am traditionellen Ausflug der Nidwaldner Lehrpersonen und Angestellten der Bildungsdirektion aufs Stanserhorn konnte Rückschau gehalten werden auf total 526 Dienstjahre. Als Dank für die langjährige Tätigkeit an den Schulen im Kanton waren sie alle zum Ausflug in die Höhe eingeladen. Die «Schulreise» konnte bei ausgezeichneten Wetterbedingungen durchgeführt werden, schreibt die Bildungsdirektion des Kantons Nidwalden in ihrer Mitteilung.

Die Lehrpersonen und die Angestellten der Bildungsdirektion des Kantons Nidwalden fuhren gemeinsam aufs Stanserhorn. Symbolbild: Xaver Husmann

Der grosse Wandel in all den Jahren und auch die bevorstehende freie Zeit als Pensionierte sorgten für Gesprächsstoff. Es ist den bald in den Ruhestand tretenden Lehrpersonen anzumerken, dass noch viel Energie vorhanden ist. Einige von ihnen sind bereits für Stellvertretungen im Schuljahr 2022/23 vorgesehen. Zusammengezählt haben sie rund 526 Dienstjahre in Nidwalden geleistet. Die meisten Dienstjahre weisen Marianne Hänsenberger (Beckenried) mit 42, Antoinette Vogel (Buochs) sowie Heinz Häberli mit je 41 Jahren auf. Unter den Pensionierten sind Schulleitende, Klassen- und Fachlehrpersonen an den Gemeindeschulen, der Heilpädagogischen Schule sowie des Kollegiums St.Fidelis wie auch ehemalige Fachberater und zwei ehemalige Landräte.

Folgende Pensionierungen sind gemeldet: Mariann Hänsenberger (Beckenried)

Fredy Meier (Stansstad)

Antoinette Vogel (Buochs)

Martin Schleifer (Buochs und Stans)

Luzia Küchler (Buochs und Stans)

Heidi Studer (Buochs und Stans)

Lisbeth Müller-Abry (Stans)

Maria Julia Lazarescu (Stans)

Heinz Häberli (Stans)

Michael Wanner (Stans)

Hannes Büeler (Heilpädagogische Schule, HPS)

Werner Küttel (HPS)

Norbert Furrer (Oberdorf)

Brigitte Püntener (Oberdorf)

Margrit Felder (Oberdorf)

Carlo Calcigni (Berufsfachschule)

Beat Stirnimann (Berufsfachschule)

Marianne Ammann (Kollegium St.Fidelis)

Francesca Marchioro (Kollegium St.Fidelis).

Der Kanton Nidwalden sei den Neupensionierten zum Dank verpflichtet und wünsche ihnen alles Gute auf dem weiteren Lebensweg, heisst es in der Mitteilung abschliessend. (sez)