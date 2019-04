Nidwaldner Schützen reichen Strafklage ein Der Schützengesellschaft Büren-Oberdorf wurde ein Abstimmungsplakat gestohlen.

Dieses Plakat kam über die Ostertage weg. (Bild. PD)

(pd/mvr) Das grosse Abstimmungsplakat «Nein am 19. Mai – Verschärfung Waffengesetz», das am Gebäude der Schiesssport-Arena Hostetten aufgehängt war, ist über die Ostertage abhandengekommen, wie die Schützengesellschaft Büren-Oberdorf mitteilt. Gegen diesen «bösartigen Streich» habe man gestern Montag postwendend bei der Polizei Strafklage gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl eingereicht. Als Täter vermuten die Schützen so genannte «EU-Nicker» und «Schengen/Dublin-Angsthasen».