Seit über einem Jahrhundert im Dorf Stans An diesem Wochenende feiert der Traditionsbetrieb Schuhe Blaettler sein 111-jähriges Firmenjubiläum.

Das Schuhaus Blaettler in Stans. Bild: PD

Es ist eine beeindruckende Anzahl von Jahren, in der es den Traditionsbetrieb Schuhe Blaettler bereits gibt. Vor 111 Jahren übernahm Ignaz Blaettler in der Nägeligasse 5 in Stans das Schuhgeschäft von Josef Scheuber. Heute liegt die Leitung des Geschäfts bei Urenkel Christoph Blaettler und seinem Team.

Über mehrere Generationen hat sich das Geschäft entwickelt. 1983 konnte es mit dem Umzug an den Dorfplatz 3 vergrössert werden. Im Januar 1998 übernahm es dann Christoph Blaettler aus der Hand von seinem Vater Otto. Mit der Eröffnung der Filiale box4u im Jahr 2009 und der Filiale Schuhe Blaettler 2011 in Sarnen konnte das Geschäft nochmals erweitert werden. Im Februar 2018 wurde das Parterre in Stans komplett renoviert, diesen Februar wurde der erste Stock mit Männer- und Kinderabteilung erneuert und modernisiert.

Das Schuhhaus Blaettler zu den Anfangszeiten in der Nägeligasse. Bild: PD

Für das kommende Wochenende lädt das Team als Dankeschön ihre Kunden zu Jubiläumstagen ins Geschäft nach Stans ein. Auf dem Stanser Dorfplatz steht an einem Food-Truck ein Imbiss mit Getränk parat.

Auch berät ein Service-Team des Wanderschuh-Herstellers Lowa in Stans bei der Schuhwahl. Ein Fuss-Scanner ermittelt die Passform für den richtigen Typ. Die Aktivitäten stehen heute, Freitag, am 13. März, von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 19Uhr und morgen, am Samstag, den 14. März, von 8 bis 20Uhr zur Verfügung. (pd)