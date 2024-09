SERIE: STILLE HELFER IM HINTERGRUND Mit Thomas Odermatt am Mikrofon sind die Fussballspiele in Buochs doppelt schön Thomas Odermatt steht dem SC Buochs seit bald 50 Jahren als Helfer zur Verfügung: zuerst als Juniorentrainer und in den letzten zwei Jahrzehnten als Platzspeaker.

«Doch diä Chats chunt wieder, ganz plötzlich staht sie da. Diä Chats chunt wieder mit de Junge hinnenah.» Buochser Fussballfans beginnen zu strahlen, wenn sie den Refrain des Lieds «Am Sepp sey Chats» in der Version des Ländlertrios Wilti-Gruess hören, denn sie wissen, diese Melodie erklingt immer dann, wenn der SC Buochs zu Hause ein Tor erzielt.

Das Lied wurde nicht nur zum Markenzeichen des Vereins, sondern ist seit mehr als zehn Jahren auch untrennbar mit Thomas Odermatt verbunden, der als Platzspeaker jeweils auf den Musikknopf drückt. Für Wisi Barmettler, den Konditionstrainer des SC Buochs, ist es jedes Mal ein Genuss: «Seit elf Jahren bin ich bei Buochs. Wenn unsere Mannschaft endlich wieder ein paar Tore schiesst, hat Thomas die legendäre Musik mit der Katze auf Lager. So weiss halb Buochs, dass der Sportklub erfolgreich war.» Und Jérôme Bühler, der Captain der ersten Mannschaft, ergänzt: «Thomas ist an jedem Match dabei und immer ein bisschen nervös, denn er ist natürlich auch ein Fan. Ich erinnere mich vor allem an seine Musik. Bei einem Tor drückt er auf den Knopf und zelebriert es mit dem Katzenlied.»

Thomas Odermatt ist seit 20 Jahren Platzspeaker beim SC Buochs. Bild: Rafael Schneuwly (Buochs, 15. August 2022)

30 Jahre Juniorentrainer

1976 begann der kleine Thomas seine Fussballkarriere beim SC Buochs als C-Junior und durchlief alle Ausbildungsstufen bis hin zum Spieler in der zweiten Mannschaft, die damals der 3. Liga angehörte. Der inzwischen 57-jährige Maler spielt heute bei den Senioren 40+, die immer wieder mit regionalen und nationalen Erfolgen aufhorchen lassen.

Mindestens so wichtig wie die Aktivkarriere war während mehr als 30 Jahren die Tätigkeit als Juniorentrainer auf allen Altersstufen. Odermatt wollte die Jugendlichen sportlich und charakterlich weiterbringen, wobei er sich stets bewusst war, dass es nur wenige bis ins Fanionteam oder in eine höhere Liga schaffen würden. Mit Genugtuung stellt er fest, dass ihm viele der ehemaligen Schützlinge für seine Arbeit bis heute dankbar sind.

In Buochs wird man als Autodidakt Platzspeaker

Einen Speakerkurs hat Thomas Odermatt nicht besucht, als er vom ehemaligen Präsidenten Urs Barmettler ins Metier eingeführt wurde. Auf der Frage, was einen guten Platzspeaker ausmache, antwortet er: «Zuerst muss man sich trauen. Dann ist in Buochs eine kräftige Stimme von Vorteil, denn die Lautsprecherboxen könnten besser platziert sein. Wichtig ist, dass man das Spiel gut lesen kann, denn es ist nicht immer leicht, den Torschützen zu erkennen.» Im Zweifelsfall fragt Odermatt die Leute auf der Tribüne oder erkundigt sich bei der Spielerbank. Deshalb sind immer zwei Speaker auf dem Platz, die einander ergänzen oder ablösen.

Das Pflichtprogramm eines Platzspeakers ist lang: Die Musik vorbereiten, die Aussprache der Namen üben, Sponsoren und Matchballspender nennen, die Matchuhr bedienen und nebst den Torschützen auch die Wechselspieler im Auge behalten. Thomas Odermatt gehört zu den zurückhaltenden Akteuren am Mikrofon. Nur, wenn dem SC Buochs ein Coup wie gegen YB im Cup gelingt, geht er aus sich heraus. Und dabei hilft ihm natürlich das Katzenlied.

Leider bekam der Speaker in der letzten Saison nur wenig Gelegenheit, den Liedknopf zu drücken, und am Ende stieg der Sportklub in die 2. Liga interregional ab. So bleibt zu hoffen, dass die Katze 2022/23 wieder mehr Junge nach Hause bringt.