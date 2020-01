Zehn Jahre Care-Teams in Ob- und Nidwalden: Sie stützen die Retter in der Not

Der damalige EU-Botschafter Michael Reiterer kommt nach Stans. Mit der Ob- und Nidwaldner Regierung redet er über Personenfreizügigkeit, Flat-Rate-Tax, Landsgemeinde und ähnliche Themen. Danach besucht er unsere Redaktion in Stans, lässt sich die Produktion der Zeitung und die Zusammenarbeit mit Luzern erklären. Regionalzeitungen seien für ihn als Botschafter ein sehr guter Gradmesser, um herauszufinden, wo dem Volk der Schuh drücke. Sie seien auch wichtig für seine Kommunikation mit der Bevölkerung. Seine Stimme werde so in den Regionen besser wahrgenommen als in den nationalen Medien.

Die Obwaldner Kriminalpolizei hat die mutmasslichen Täter zweier Banküberfälle ermittelt. Die zwei Männer und die eine Frau haben am 8. Juli und am 9. Oktober 2009 in der Obwaldner Kantonalbank (OKB) in Alpnach Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und mehrere tausend Franken erbeutet. Neben der OKB wurde 2009 auch die Raiffeisenbank in Alpnach zweimal – im Januar und im Dezember – überfallen. Auch hier konnte die Polizei den mutmasslichen Täter ermitteln.

In Buochs müssen Christbäume nun im Kehricht entsorgt werden, wie in anderen Nidwaldner Gemeinden auch. In Obwalden fallen sie dem Grüngut zu. Die Christbaum-«Verbrennetä» beim Buochser Aawasseregg findet nicht mehr statt. Die neue Luftreinhalteverordnung verbietet dies. Fünf Jahre hintereinander kamen Leute am Freitag nach Dreikönigstag zusammen, um den ausgedienten Christbaum in Rauch und Flammen aufgehen zu lassen – und über dem Feuer eine Wurst zu bräteln. Dazu schenkten die Organisatorinnen von der Frauengemeinschaft Glühwein und Punsch aus. In der letzten Ausgabe 2009 segnete so 50 Christbäume das Zeitliche. Anfänglich waren es deren 25.

Die Kantonspolizei Nidwalden gibt in einem rund 20-minütigen Film Einblick in ihren Alltag. Planbare Einsätze wie Verkehrskontrollen wurden live gedreht, Notfalleinsätze sozusagen nach Drehbuch gespielt. Der neue Film «Kantonspolizei Nidwalden» wird vor allem bei den jährlich 50 bis 80 Führungen gezeigt. Die Produktion dieses Films dauerte ein halbes Jahr und kostete rund 40000 Franken.