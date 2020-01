Sie vertritt den «neuen Zeitgeist» in Nid- und Obwalden Anna-Lena Beck, Präsidentin der JGLP in Nid- und Obwalden, freut sich über das Interesse an der Jungpartei.

Anna-Lena Beck (19) ist Präsidentin der Jungen GLP Nid- und Obwalden. Bild: PD (13. Januar 2020)

Ein Stück weit sei es ein Experiment, meint die Bürerin Anna-Lena Beck (19), die Anfang September 2019 mit Kolleginnen eine Junge Grünliberale Partei (JGLP) für Nid- und Obwalden gründete (wir berichteten). Aussergewöhnlich ist dabei, dass es in den beiden Kantonen noch gar keine GLP gibt. Haben es Jungparteien schon grundsätzlich nicht leicht, konnte Anna-Lena Beck also auch nicht mit der Unterstützung durch die Erfahrung einer kantonalen Mutterpartei rechnen. «Wir haben tatsächlich keine Ratgeberpartei im Rücken wie andere Jungparteien», erklärt Anna-Lena Beck, die auch erste Präsidentin der Jungen GLP Nid- und Obwalden ist. Man stehe aber in engem Kontakt mit der JGLP Schweiz und der Sektion Luzern.

Seit der Gründung war es nur vermeintlich ruhig. Mittlerweile hat die Partei 20 Mitglieder (13 NW, 7 OW). «Es gibt viele Interessierte», sagt Beck, die optimistisch ist, dass sich die JGLP in Nid- und Obwalden gut entwickeln wird. «Wir sind sehr zufrieden. Ich freue mich, wie gross das politische Interesse der Jungen ist und wie viele hinsichtlich Klima und der heutigen Politik etwas ändern wollen.»

Im Frühling werden wichtige Weichen gestellt

Die Mitglieder der JGLP Nid- und Obwalden seien grösstenteils berufstätig, etliche würden nebenbei noch studieren, erklärt Anna-Lena Beck, die nach der kaufmännischen Lehre die Berufsmatura machte. Momentan absolviert sie die Passarelle, um später an der Uni studieren zu können. Bei Berufstätigen sei das Risiko kleiner als bei Studierenden, dass diese wegziehen würden. Zudem ziehe der ganze Vorstand mit. Insofern rechnet die Präsidentin nicht damit, dass die Aktivitäten der neuen Jungpartei – wie oft bei anderen – sehr von Einzelpersonen abhängig ist und bei deren Ausscheiden die Partei «einschläft». An der kommenden Parteiversammlung im Frühling sollen nun wichtige Weichen gestellt werden. So soll die Versammlung die Umwandlung des bisherigen Netzwerks in einen Verein absegnen. Auch die Wahl eines Co-Präsidiums mit Vertretung beider Kantone ab spätestens September steht zur Debatte.

«Wir sind mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten im Gespräch. Wir haben Leute, die das können», so Beck. Vorläufig stehe das Gewinnen von weiteren Mitgliedern sowie die Aufbauarbeit der Partei auf dem Programm. So sollen der Web- und Social-Media-Auftritt gestärkt, das Finanzielle geregelt und Mitgliederevents organisiert werden. «Als Jungpartei werden wir nie einen Einfluss und Status haben, wie die etablierten Parteien», sagt Anna-Lena Beck. Früher oder später wolle man aber doch zu kommunalen und kantonalen Wahlen antreten.

«Wir Jungen müssen selber aktiver werden»

«Politisch konzentrieren wir uns nicht nur auf kantonale Themen. Dies ganz im Wissen, dass Klimaschutzanliegen in unserer Region einen schweren Stand haben.» Die JGLP wolle aber die Jugendlichen motivieren, als Einzelpersonen klimafreundlicher zu handeln – beispielsweise für die Ferien mit dem Zug in die Niederlanden zu fahren anstatt nach Mallorca zu fliegen, oder auf Next-Bike und ÖV statt Individualverkehr zu setzen. «Wir Jungen müssen selber aktiver werden und uns für eine Zukunft einsetzen, in der wir selbst leben wollen.» Um die Zukunft der Jungen gehe es aber nicht nur beim Klima. So stehe die JGLP für eine generationsgerechte Altersvorsorge ein und wolle auch bei weiteren Themen auf progressive, zukunftsorientierte Lösungen setzen. Bei Parolen werde man sich wohl oft an der JGLP Schweiz ausrichten, allerdings immer auch aus einem kantonalen Blickwinkel.

Die Resonanz auf die JGLP sei bisher sehr gut. «Das Interesse an unserer Politik ist da, der Zeitgeist ist auch in Nid- und Obwalden angekommen.» Die Jungen schätzten die Verbindung von Liberalismus und Grüner Politik.