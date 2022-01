Nidwalden Die Sirenen heulen am Mittwoch Schutzmassnahmen muss niemand ergreifen, wenn am Mittwoch kurz nach dem Mittag die Sirenen heulen, es ist der alljährliche Funktionstest.

Sirenen können Leben retten. Vorausgesetzt, sie funktionieren richtig und die Bevölkerung weiss, was im Alarmfall zu tun ist. Am kommenden Mittwoch, 2. Februar 2022, findet deshalb in der gesamten Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei werden die Sirenen «Allgemeiner Alarm» sowie «Wasseralarm» getestet. Es sind keine Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Die Schweiz verfügt über ein dichtes Netz von rund 7800 Sirenen, mit denen die Alarmierung der Bevölkerung sichergestellt ist. Im Kanton Nidwalden werden die 39 stationären Sirenen über das Alarmierungssystem «Polyalert» ausgelöst. Dazu gehören auch die acht Sirenen im Abflussbereich des Bannalp-Stausees.

Der Sirenentest verläuft in zwei Phasen: Ab 13.30 bis 14.00 Uhr wird der «Allgemeine Alarm» ausgelöst. Ab 14.15 bis spätestens 16.00 Uhr wird der «Wasseralarm» geprüft. Dabei werden die Alarmsirenen über die Sirenenfernsteuerung bei der Kantonspolizei sowie beim Elektrizitätswerk getestet. Zur Prüfung der verschiedenen Auslösesysteme werden die Sirenen beim «Allgemeinen Alarm» und beim «Wasseralarm» je zweimal ausgelöst. (pd/unp)