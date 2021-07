Wintersport Skilift gerettet – das Wirzweli bleibt ein Skigebiet Die Übernahme des Skilifts Eggwald auf Wirzweli durch eine Genossenschaft ist unter Dach und Fach. Die Finanzierung der Startjahre ist gesichert.

Mit grosser Freude und Genugtuung konnte Präsident Adolf Durrer die klare Zustimmung zu allen Anträgen, die der Verwaltungsrat stellte, zur Kenntnis nehmen. 34 Stimmberechtigte gaben an der zweiten Generalversammlung der Skilift-Genossenschaft Wirzweli in der Mehrzweckanlage Steini in Dallenwil am Freitagabend das Ja zur definitiven Übernahme des Skilifts Eggwald und des Betriebs ab dem kommenden Winter.

Der Skilift Eggwald auf Wirzweli ist gerettet. Bild: PD

Weiter wurde auch der Kredit für den Kauf eines einsatzbereiten Occasion-Pistenfahrzeuges von 15'000 Franken sowie der Kauf eines Kassen- und Ticketsystems bewilligt. Für die Sicherstellung des Rückbaus der Skiliftanlage im Falle einer definitiven Schliessung wird ein Rückbau-Sperrkonto mit einem Betrag von 60'000 Franken – mit Kollektivunterschrift der Uertekorporation Dallenwil und der Genossenschaft – errichtet. Auch diesem Antrag wurde beigepflichtet. Ausserdem erhielt die Verwaltung den Auftrag, die vorbereiteten Verträge für die notwendigen Betriebs- und Sicherheitskonzepte zu erstellen und abzuschliessen. Im ersten Geschäftsjahr der Genossenschaft standen die Vorbereitungen zur Übernahme und Inbetriebnahme des Skilifts Eggwald im Vordergrund, wie Präsident Adolf Durrer im Geschäftsbericht informierte. Es mussten die Finanzierung gesichert und die Übernahmeverträge ausgehandelt werden.

Das Betriebsteam umfasst 37 Personen

Viel Arbeit beinhaltete auch die Planung und Organisation des Skiliftbetriebes. Die Ausführung all dieser Aufgaben wurde durch die Auswirkungen der Pandemie wesentlich erschwert, weil man sich nicht zusammen an den Verhandlungstisch setzen konnte. Einzelne Aufgaben konnten deshalb auch erst im vergangenen Mai und Juni abgeschlossen werden.

Betriebsleiter Hans-Peter Huber steht aber nun mit seinem Team in den Startlöchern. Die Organisation des Teams ist definiert, das Betriebskonzept ist erstellt und der notwendige Unterhalt im Detail geklärt. Das Betriebsteam umfasst 37 Personen. Die Frondienst-Mitarbeitenden leisten pro Betriebsjahr 16 Stunden Gratisarbeit. Die Evaluation eines geeigneten Pistenfahrzeuges ist für den Betrieb besonders wichtig und konnte vollumfänglich erledigt werden.

Der Skilift Eggwald auf dem Wirzweli. Bild: PD/Cornel Durrer

Mit der Sicherstellung der Finanzierung wurde eine grosse Hürde gemeistert. Bisher hat die Genossenschaft per 31. Mai bereits erhaltene oder zugesicherte Beträge in der Höhe von 194'000 Franken parat. Dazu zählen Anteilsscheine in der Höhe von 69'000 Franken, Sponsoringbeträge von 87'000 Franken und durch das Crowdfunding sind 38'000 Franken zusammengekommen. Mit dem Finanzplan 2021 bis 2025 ist die Finanzierung der Startjahre gesichert und damit die zwingende Voraussetzung gegeben.

Gemeinderat bedankt sich

Der Erhalt des Skibetriebes ist eine Herzensangelegenheit. Drei der Gründungsmitglieder der ersten Stunde besitzen seit den 1960er- oder 1970er-Jahren ein Ferienhaus auf Wirzweli. Nach dem Entscheid der Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG, den Skibetrieb spätestens im Winter 2020/2021 einzustellen, formierte sich nach der Tourismusversammlung von 2019 die Arbeitsgruppe «Weiterbetrieb Skilift Eggwald», die den Betrieb nun als Skilift-Genossenschaft Wirzweli weiterführt. Im Auftrag der Gemeinde Dallenwil verdankte Gemeinderat Thomas Müller die geleistete Arbeit. Er sei vom grossen Einsatz beeindruckt.