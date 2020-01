SP Obwalden sagt zwei Mal Ja Die SP hat die Parolen zu den Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar gefasst.

(sma) Cyrill Studer Korevaar, Geschäftsleiter Mieterinnen- und Mieterverband Luzern, NW OW UR, stellte zu Beginn der Mitgliederversammlung die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» vor. Die anwesenden SP-Mitglieder stimmten der Vorlage einstimmig zu, bei einer Enthaltung.

Die Initiative verlangt, dass Bund und Kantone preisgünstige Wohnungen verstärkt fördern. Die Mieten seien in den letzten Jahren trotz tiefer Zinsen ständig gestiegen – und dies auch in Obwalden. Sozial Schwächere, viele Alleinstehende, mittelständische Familien, Senioren und Seniorinnen seien dringend auf ein grösseres Angebot an günstigen Wohnungen angewiesen.

Meinungsfreiheit dürfe nicht missbraucht werden

Die Vorlage über die Ausweitung der Antirassismus-Strafnorm – «Verbot der Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung» stellte Guido Cotter, Kantonsrat, vor. Die Versammlung beschloss einstimmig die Ja-Parole. Mit der Erweiterung der Strafnorm würden neu auch Personen geschützt, die aufgrund ihrer Homo-, Hetero- oder Bisexualität diskriminiert werden. Die Rassismus-Strafnorm könne Rassismus zwar nicht beseitigen – das war nie ihre Aufgabe. Aber sie habe eine Signalfunktion. Sie soll klarmachen, dass nicht alles erlaubt ist sowie den von Rassismus betroffenen Personen den Rücken stärken, wenn sie sich gegen Rassismus und rassistische Diskriminierung wehren möchten.

Die Meinungsäusserungsfreiheit, die weiterhin gewährleistet ist, dürfe nicht missbraucht werden, um Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren.