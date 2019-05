Emmetten: Bänke werden in der Pfarrkirche durch Stühle ersetzt Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde segnen den Antrag für bauliche Massnahmen in der Kirche ab. Und auch die Gemeindeversammlung stimmt der Rechnung 2018 zu.

(map) Ein Teil der Bänke in der Pfarrkirche wird durch Stühle ersetzt. Die Emmetter haben an der Gemeindeversammlung von Freitagabend einem entsprechenden Antrag des Kirchenrates ohne Gegenstimme zugestimmt. Zwölf Bankreihen zwischen dem mittleren Kreuzgang und dem Altar werden durch Stühle ersetzt. Damit kann die Bestuhlung an die jeweilige Gottesdienstform angepasst werden.

Die Massnahmen können im Rahmen des Kredits über 450000 Franken durchgeführt werden, welchen die Emmetter im vergangenen Herbst für die energetische Sanierung der Kirche bereits genehmigt haben.

Ebenfalls diskussionslos segneten die 29 anwesenden Emmetter die Rechnungen des vergangenen Jahres ab. Jene der Politischen Gemeinde weist einen Überschuss von rund einer halben Million Franken aus, jene der Schulgemeinde einen Verlust von 84000 Franken. Die Kirchgemeinde machte ein Plus von rund 37000 Franken.