Sachseln sagt Ja zur Rechnung und zum Neubau des Wasserreservoir

An der Gemeindeversammlung wurden beide Geschäfte bewilligt. 65 Stimmbürger waren anwesend.

(bis) Die Gemeindeversammlung von Sachseln genehmigte am Mittwochabend diskussionslos die Jahresrechnung, die mit einem Ertragsüberschuss von knapp 10000 Franken abschliesst. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 2,67 Millionen Franken, veranschlagt waren 5,5 Millionen Franken. Einzelne Projekte konnten günstiger realisiert werden oder wurden nicht umgesetzt.

Von den 65 anwesenden Stimmbürgern genehmigt wurde auch der Kredit und die Vollmacht zu Lasten der Investitionsrechnung über 495'500 Franken zur Finanzierung des Löschwasseranteils am Neubau des Wassereservoirs Obflue. Mit der Vergrösserung der Löschwasserreserve wird der Brandschutz in Sachseln wesentlich verbessert. Die Gemeinde ist dabei gesetzlich verpflichtet, für genügend Löschwasser und andere Löschmittel zu sorgen, deshalb muss sie die Kosten des Löschwasseranteils am Reservoir-Neubau übernehmen.