Vereinsbeitrag Spannende und spektakuläre Kämpfe um den Ball beim STV Buochs Der STV Buochs führte kürzlich erfolgreich das 36. Korbball-Turnier durch.

Spannende Spiele um den Sieg gab es beim Korbball-Turnier des STV Buochs. Bild: PD

Bei wiederum wunderbarem Herbstwetter mit angenehmen Temperaturen spielten am Wochenende vom 15. und 16. Oktober 39 Teams um den Sieg beim 36. Korbball-Turnier des STV Buochs. In sechs Kategorien kam es in der Breitli-Halle zu spannenden, umkämpften und spektakulären Spielen.

Die Wettkämpfe starteten am Samstag um 14 Uhr mit der Kategorie Herren B. Im spannenden Finale konnte sich das Team aus dem Kanton Thurgau der STV Zihlschlacht gegen den TV Affeltrangen behaupten. Am frühen Samstagabend begann die beliebte Kategorie Mixed. Jeweils drei Damen und zwei Herren standen auf dem Spielfeld, wobei die Damenkörbe doppelt zählten. Am zweiten Turniertag ging der Spielbetrieb nach einer kurzen Nacht bereits um 8 Uhr los. Die Teams der Kategorien Herren und Damen A sowie Jugend Mädchen waren an der Reihe. Die Herren aus Hausen am Albis durften nach dem letzten Abpfiff jubeln. Bei den Damen A setzte sich das Team des STV Zihlschlacht in einem umkämpften Final gegen Pfäffikon durch. Bei den Damen wie bei den Herren klassierte sich das einheimische Team aus Buochs auf Rang vier. In der Kategorie Jugend Mädchen war das Team aus Aarwangen siegreich.

Pascal Unternährer wird neuer OK-Präsident

Nach 17 Jahren Tätigkeit im OK-Korbballturnier, davon 12 Jahre im Sponsoring und fünf Jahre als OK-Präsident, gibt Andreas Niederberger sein Amt ab. Als Nachfolger wird Pascal Unternährer das Amt des OK-Präsidenten übernehmen. Er ist seit einigen Jahren im OK als Kassier und kennt die Abläufe daher bestens. (pd)