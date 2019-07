Spendenfreudige Ob- und Nidwaldner

(pd/jon) Die Bewohner unserer beiden Kantone haben 2018 rund 82'100 Franken an die CBM Christoffel Blindenmission gespendet. Damit können in Armutsgebieten 1642 Operationen am Grauen Star ermöglicht werden, teilt die weltweit tätige Stiftung mit.