Spitzenplatz für Kollegi Stans Hohe Bachelor-Abschlussrate für Abgänger der Nidwaldner Mittelschule.

Das Kollegi Stans. (Bild: NZ)

(map) Von den Absolventen des Kollegi Stans, die zwischen 2007 und 2009 ein Bachelor-Studium in Angriff genommen hatten, erlangten bis 2017 rund 85 Prozent einen universitären Bachelor und rund 6 Prozent den Bachelor einer Fachhochschule oder einer pädagogischen Hochschule. Mit einer Studienerfolgsquote von fast 91 Prozent belege das Kollegium St. Fidelis im nationalen Vergleich hinter Appenzell Ausserrhoden, Basel-Landschaft und Luzern den 4. Rang (Schweiz: 86 Prozent), wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Dieser ausgezeichnete Wert spiegle sich auch in der ausgesprochen tiefen Abbruchquote der Studierenden von 6 Prozent, was im nationalen Vergleich sogar zum 3. Rang reiche, heisst es weiter.