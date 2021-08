Sport Athleten des Seeclubs Stansstad rudern gegen die Weltspitze Bei der Junioren-Weltmeisterschaften im Rudern in Bulgarien hat der Schweizer Ruderverband dank der Nidwaldner Sportler Erfolge erzielen können.

Zwei Athleten des Seeclub Stansstad starteten vergangene Woche mit dem Schweizerischen Ruderverband Swissrowing an den Junioren Weltmeisterschaften in Bulgarien. Das Kräftemessen gegen die bekanntesten Rudernationen der Welt war laut Medienmitteilung des Seeclub Stansstad eine schwierige Aufgabe. Es sei den beiden 17-Jährigen in ihren Mannschaftsbooten jedoch sehr gut gelungen.

Das Schweizer Doppelvierergespann (JM4x) erreichte an der Junioren-WM im Rudern den 5. Schlussrang. Bild: PD

Gian Luca Egli erreichte im Doppelvierer (JM4x) zusammen mit Leonardo Salerno (Lugano), David Widmer (Sempach) und Ondrej Zedka (Lausanne) den 5. Schlussrang. Nach zwei souveränen Rennen im Vorlauf und im Halbfinal konnte das Boot im A-Final zwar nicht um die Medaillen mitrudern. Die Präsenz, unter den sechs besten Booten der Welt am Start zu sein, habe dem Schweizer Boot jedoch grosse Achtung verliehen. Es sei ein unvergessliches Erlebnis für die vier Ruderer gewesen und ein Ansporn, bereits im Herbst an den Europameisterschaften ein weiteres Top-Resultat zu erreichen.

Ruderverband ist mit dem Ergebnis zufrieden

Alexander Bannwart startete mit Sebastian Ziswiler (Sursee) im Doppelzweier (JM2x) und beendete die Regatta auf dem 12. Schlussrang. Beide Athleten ruderten zum ersten Mal an einer internationalen Meisterschaft. Mit dem 2. Rang im Vorlauf qualifizierten sie sich ebenfalls direkt ins Halbfinal. Die dadurch eingesparten Kraftreserven eines zusätzlichen Hoffnungslaufes hätten jedoch nicht ausgereicht, um im starken Teilnehmerfeld bestehen zu können. Die beiden mussten im B-Final ihre Gegner ziehen lassen.

Insgesamt hat der Schweizer Ruderverband mit sieben Booten und 21 Athletinnen und Athleten an den Junioren-Weltmeisterschaften teilgenommen. Mit zwei Goldmedaillen und zwei weiteren A-Final-Teilnahmen war dies eine der erfolgreichsten Junioren-Weltmeisterschaften für Swissrowing. Die Kader-Athleten haben sich seit dem Frühjahr an mehreren Wochenenden sowie während vier Wochen in den Sommerferien im nationalen Ruderzentrum in Sarnen auf diese WM vorbereitet. Der enorme Trainingsfleiss der Athleten habe sich gesamthaft für das gesamte U19-Team ausbezahlt, schreibt der Seeclub Stansstad. (nke)